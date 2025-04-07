Рынок криптовалют резко обрушился на фоне тарифов Трампа. Биткоин – ниже $77 000

Цены на биткоин и другие криптовалюты резко упали на фоне эскалации торговой войны

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В понедельник, 7 апреля, цена биткоина (BTC) опустилась ниже $77 000, достигнув отметки $76 379 в 11:50. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Цена первой криптовалюты обвалилась почти на 10% за последние 24 часа, потеряв более $8 000. Рыночная капитализация биткоина достигает $1,49 трлн. Объем торговли за последние сутки – $56,68 млрд.

Цена на Ethereum также упала – на 16% до $1503,45. Solana за последние сутки потеряла 15% – до $101,24, а XRP – 14,75% – до $1,79.

Согласно данным профильного издания InCrypted, общий спад на крипторынке усилился с приближением открытия новой недели на международных фондовых биржах.

Индекс GMCI 30, отслеживающий данные о ценах 30 крупнейших цифровых активов, за сутки потерял 12,45%, а с начала года – 36,86%. По данным издания, причиной понижения могли стать новые торговые тарифы, объявленные Трампом 2 апреля 2025 года.

За первые два дня после анонса пошлин потери на фондовом рынке США превысили $5,4 трлн, индекс S&P 500 достиг 11-месячного минимума, а Nasdaq 100 вошел в "медвежью" зону.

После объявления тарифов на импорт рынок криптоактивов продемонстрировал сдержанную реакцию, сумев удержаться в пределах $83 000. Но накануне новой недели этот сектор начал сдавать позиции.