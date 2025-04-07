Ринок криптовалют різко обвалився на тлі тарифів Трампа. Біткоїн – нижче $77 000
У понеділок, 7 квітня, ціна біткоїна (BTC) опустилася нижче $77 000, досягнувши позначки $76 379 о 11:50. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
Ціна першої криптовалюти обвалилась на майже 10% за останні 24 години, втративши понад $8 000. Ринкова капіталізація біткоїна наразі сягає $1,49 трлн. Обсяг торгівлі за останню добу – $56,68 млрд.
Ціна на Ethereum також впала – на 16% до $1 503,45. Solana за останню добу втратила 15% – до $101,24, а XRP – 14,75% – до $1,79.
Згідно з даними профільного видання InCrypted, загальний спад на крипторинку посилився з наближенням відкриття нового тижня на міжнародних фондових біржах.
Індекс GMCI 30, що відстежує дані про ціни 30 найбільших цифрових активів, за добу втратив 12,45%, а з початку року — 36,86%. За даними видання, причиною зниження могли стати нові торгові тарифи, оголошені Трампом 2 квітня 2025 року.
За перші два дні після анонсу мит втрати на фондовому ринку США перевищили $5,4 трлн, індекс S&P 500 досяг 11-місячного мінімуму, а Nasdaq 100 увійшов у "ведмежу" зону.
Після оголошення тарифів на імпорт ринок криптоактивів продемонстрував стриману реакцію, зумівши втриматися у межах $83 000. Але напередодні нового тижня цей сектор почав здавати позиції.
- Фондовий ринок США протягом 3-4 квітня втратив близько $6,6 трильйона, що стало найбільшим дводенним обвалом в його історії.
- Трамп заявив, що ненавмисно спричинив цей спад, коли вирішив ввести масштабні мита проти всього світу.