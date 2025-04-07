Ринок криптовалют різко обвалився на тлі тарифів Трампа. Біткоїн – нижче $77 000

Ціни на біткоїн та інші криптовалюти різко впали на тлі ескалації торгової війни

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У понеділок, 7 квітня, ціна біткоїна (BTC) опустилася нижче $77 000, досягнувши позначки $76 379 о 11:50. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Ціна першої криптовалюти обвалилась на майже 10% за останні 24 години, втративши понад $8 000. Ринкова капіталізація біткоїна наразі сягає $1,49 трлн. Обсяг торгівлі за останню добу – $56,68 млрд.

Ціна на Ethereum також впала – на 16% до $1 503,45. Solana за останню добу втратила 15% – до $101,24, а XRP – 14,75% – до $1,79.

Згідно з даними профільного видання InCrypted, загальний спад на крипторинку посилився з наближенням відкриття нового тижня на міжнародних фондових біржах.

Індекс GMCI 30, що відстежує дані про ціни 30 найбільших цифрових активів, за добу втратив 12,45%, а з початку року — 36,86%. За даними видання, причиною зниження могли стати нові торгові тарифи, оголошені Трампом 2 квітня 2025 року.

За перші два дні після анонсу мит втрати на фондовому ринку США перевищили $5,4 трлн, індекс S&P 500 досяг 11-місячного мінімуму, а Nasdaq 100 увійшов у "ведмежу" зону.

Після оголошення тарифів на імпорт ринок криптоактивів продемонстрував стриману реакцію, зумівши втриматися у межах $83 000. Але напередодні нового тижня цей сектор почав здавати позиції.