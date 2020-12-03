S&P Dow Jones Indices начнет отслеживать стоимость Bitcoin
Финансовая компания S&P Dow Jones Indices (подразделение S&P Global Inc) начнет отслеживать показатели криптовалют с 2021 года. Она станет последней крупной компанией, которая начнет отслеживать стоимость криптовалют, сообщает Reuters.
"Поскольку цифровые активы, такие как криптовалюты, становятся быстро развивающимся классом активов, настало время для независимых, надежных и удобных для пользователя показателей", – заявил Питер Роффман, руководитель отдела инноваций и стратегии S&P Dow Jones Indices.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
S&P DJI будет использовать данные нью-йоркской компании Lukka, которая занимается виртуальными валютами. Эта компания анализирует данные о более 550 популярных криптовалютах.
В совместном заявлении S&P и Lukka говорится, что клиенты S&P смогут работать с индивидуальными индексами и другими инструментами для сравнения данных криптовалют.
В S&P и Lukka надеются, что надежные данные о стоимости криптовалют облегчат инвесторам доступ к новому классу активов и снизят некоторые риски волатильного и спекулятивного рынка.
По состоянию на 17:08 по Киеву 3 декабря стоимость Bitcoin составляла $19 332 (+2.10%).
- 17 ноября Биткойн вырос до $17 000 впервые за два года. Уже на следующий день курс Bitcoin превысил $18 000 и обновил максимум декабря 2017 года.
- В 2020 году отслеживать стоимость криптовалют начал Nasdaq. Сделать это в компании обещали с 2018 года.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии