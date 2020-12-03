S&P Dow Jones Indices начнет отслеживать стоимость Bitcoin

Финансовая компания S&P Dow Jones Indices (подразделение S&P Global Inc) начнет отслеживать показатели криптовалют с 2021 года. Она станет последней крупной компанией, которая начнет отслеживать стоимость криптовалют, сообщает Reuters.

"Поскольку цифровые активы, такие как криптовалюты, становятся быстро развивающимся классом активов, настало время для независимых, надежных и удобных для пользователя показателей", – заявил Питер Роффман, руководитель отдела инноваций и стратегии S&P Dow Jones Indices.

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S&P DJI будет использовать данные нью-йоркской компании Lukka, которая занимается виртуальными валютами. Эта компания анализирует данные о более 550 популярных криптовалютах.

В совместном заявлении S&P и Lukka говорится, что клиенты S&P смогут работать с индивидуальными индексами и другими инструментами для сравнения данных криптовалют.

В S&P и Lukka надеются, что надежные данные о стоимости криптовалют облегчат инвесторам доступ к новому классу активов и снизят некоторые риски волатильного и спекулятивного рынка.

По состоянию на 17:08 по Киеву 3 декабря стоимость Bitcoin составляла $19 332 (+2.10%).

17 ноября Биткойн вырос до $17 000 впервые за два года. Уже на следующий день курс Bitcoin превысил $18 000 и обновил максимум декабря 2017 года.

В 2020 году отслеживать стоимость криптовалют начал Nasdaq. Сделать это в компании обещали с 2018 года.

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Александр Мясищев

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