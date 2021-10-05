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Стоимость Bitcoin снова превысила отметку в $50 000

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 16:20
Стоимость Bitcoin снова превысила отметку в $50 000 - Фото
Фото: depositphotos.com

Стоимость криптовалюты Bitcoin 5 октября превысила $50 000 впервые с 7 сентября. За последние сутки цена увеличилась на 5%, за неделю – на 18% соответственно. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

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По состоянию на 16:20 по Киеву биткоин вырос до $50 080 за монету. 

Стоимость Bitcoin снова превысила отметку в $50 000

В начале сентября биткоин несколько раз преодолевал отметку в $50 000. Криптовалюта упала 7 сентября на фоне более широкой распродажи акций компаний, связанных с криптовалютой и блокчейном. В сентябре он продолжил падать, достигнув минимума в 40 596 долларов 21 сентября.

Биткоин зафиксировал приток капитала уже третью неделю подряд, пишет reuters.

"Мы считаем, что это решительное изменение настроений связано с растущим доверием инвесторов к этому классу активов и более гибкими заявлениями Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Федеральной резервной системы", — говорит Джеймс Баттерфилл, инвестиционный стратег CoinShares.

Также председатель ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом заявил, что ФРС не намерена запрещать криптовалюты.

  • Биткойн известный своей волатильностью. За 2020 год он вырос более чем на 300%. А в конце июля старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун заявил, что цена биткоина быстрее вернется к отметке $60 000, чем упадет до $20 000. В конце марта он спрогнозировал рост курса первой криптовалюты до уровня $400 000. Украина заняла первое место в мире по проценту населения, которое владело криптовалютой в 2020 году.

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Анна Лыса-Кузмич, Наталия Софиенко
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криптовалюта биткоин Bitcoin
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