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Tesla могла заработать на Bitcoin больше, чем на электрокарах – The Times

20.02.2021, 17:12
Tesla могла заработать на Bitcoin больше, чем на электрокарах – The Times - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Инвестиции в Bitcoin, которые компания Tesla сделала в конце января 2021 года, могли принести ей большую прибыль, чем продажа электрокаров за весь 2020 год. Об этом сообщает издание The Times. 

Если Tesla владеет тем же количеством Bitcoin, которое она купила 31 января, нереализованная прибыль компании от криптовалюты составляет $930 млн. Это на 30% больше, чем прибыль от продажи электрокаров ($721 млн) за прошлый год, отмечает издание.

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Руководитель Tesla Илон Маск заявлял, что биткойн – "менее глупая форма ликвидности, чем деньги". По его словам, криптовалюта была лишь немного лучше, чем обычные деньги. 

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Александр Мясищев
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Илон Маск криптовалюта Bitcoin инвестиции tesla
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