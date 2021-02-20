Tesla могла заработать на Bitcoin больше, чем на электрокарах – The Times

Инвестиции в Bitcoin, которые компания Tesla сделала в конце января 2021 года, могли принести ей большую прибыль, чем продажа электрокаров за весь 2020 год. Об этом сообщает издание The Times.

Если Tesla владеет тем же количеством Bitcoin, которое она купила 31 января, нереализованная прибыль компании от криптовалюты составляет $930 млн. Это на 30% больше, чем прибыль от продажи электрокаров ($721 млн) за прошлый год, отмечает издание.

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Руководитель Tesla Илон Маск заявлял, что биткойн – "менее глупая форма ликвидности, чем деньги". По его словам, криптовалюта была лишь немного лучше, чем обычные деньги.

31 января 2021 года Tesla инвестировала $1,5 млрд в Bitcoin, из-за чего цена биткоина выросла на 13%, превысив $44 700.

20 февраля биткойн поставил новый рекорд: $56 520 благодаря признанию от Tesla, Mastercard и банка BNY Mellon. Тогда капитализация Bitcoin превысила $1 трлн.

По прогнозам аналитиков JPMorgan, в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь $146 000.

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Александр Мясищев

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