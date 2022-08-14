Цена биткоина впервые за два месяца превысила отметку в $25 000

Цена самой популярной криптовалюты Bitcoin впервые с середины июня превысила отметку в $25 000. Об этом пишет Bloomberg.

Рост цены составил 2% в первые часы с начала торгов сегодня, 14 августа. Однако в последующие часы стоимость криптовалюты снова начла падать. По состоянию на 12:00 воскресенья за один Bitcoin давали уже $24 700.

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Стоимость Bitcoin все еще на 46,5% ниже его цены на начало 2022 года.

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Вторая по популярности криптовалюта Ethereum выросла в цене с начала сегодняшних торгов на 1% – до $2011.

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Роман Брыль

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