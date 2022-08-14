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Цена биткоина впервые за два месяца превысила отметку в $25 000

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 12:30
Цена биткоина впервые за два месяца превысила отметку в $25 000 - Фото
Фото: depositphotos.com

Цена самой популярной криптовалюты Bitcoin впервые с середины июня превысила отметку в $25 000. Об этом пишет Bloomberg. 

Рост цены составил 2% в первые часы с начала торгов сегодня, 14 августа. Однако в последующие часы стоимость криптовалюты снова начла падать. По состоянию на 12:00 воскресенья за один Bitcoin давали уже $24 700. 

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Стоимость Bitcoin все еще на 46,5% ниже его цены на начало 2022 года. 

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Вторая по популярности криптовалюта Ethereum выросла в цене с начала сегодняшних торгов на 1% – до $2011. 

Цена биткоина впервые за два месяца превысила отметку в $25 000

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Роман Брыль
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Ethereum криптовалюта Bitcoin
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