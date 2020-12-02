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Visa выпускает кредитную карту с кэшбеком в биткоинах

02.12.2020, 19:19
Visa выпускает кредитную карту с кэшбеком в биткоинах - Фото
Фото: depositphotos.com

Компания Visa совместно со стартапом BlockFi выпускает кредитную карту с кэшбком в биткоинах. Об этом пишет Bloomberg. 

Держатели Bitcoin Rewards Credit Card будут получать возврат средств в криптовалюте в размер 1,5% от суммы покупки. Также владельцы карт получат гарантированную сумму в биткоинах в эквиваленте $250, если оплатят покупки на $3000 в первые три месяца пользования картой.

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Эмитентом кредитной карты станет Evolve Bank & Trust. Стоимость обслуживания карты составит $200 в год.

Это уже третий крупный проект Visa, связанный с картами и криптовалютой. В феврале 2020 года Visa запустила совместный проект со стартапом Fold по выпуску дебетовых карт с кэшбеком в критповалютах.

В 2018 году Visa судилась с обменником криптовалют Cоinbase Inc из-за использования своих карт. В результате спора, компании создали Cоinbase Card, с помощью которой пользователи получили возможность расплачиваться биткоинами, используя эту специальную дебетовую карту Visa.    

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Роман Брыль
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