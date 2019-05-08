Первое блиц-интервью с новым главой налоговой Сергеем Верлановым

Сьогодні Кабмін офіційно призначив замміністра фінансів Сергія Верланова головою новоствореної Державної податкової служби.

Він від початку був фаворитом конкурсу на посаду головного податківця країни. Разом з Митницею Податкова має замінити єдину Державну фіскальну службу, рішення про ліквідацію якої уряд ухвалив наприкінці грудня 2018 року.

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Верланов погодився письмово відповісти на частину питань LIGA.net. У бліц-інтерв’ю він розповів про перші кроки на новій посаді та про те, якою має буди сучасна податкова служба.

- Якими будуть ваші перші кроки на новій посаді?

Основним кроком є, власне, створення Державної податкової служби. Процес лише розпочався. Після проведення конкурсу на посаду голови має відбутися реєстрація юридичної особи, переведення працівників ДФС, прийнято розпорядження КМУ про початок роботи.

Паралельно будемо проводити зустрічі із бізнес-асоціаціями, держорганами, профільним комітетом Верховної Ради, щоби презентувати своє бачення, більш конкретизоване. Будемо слухати інших учасників процесу.

- Чи вважаєте ви за необхідне проводити оптимізацію штату? У якій мірі?

Очевидно, що організаційна структура має бути оптимізована. Треба скоротити непотрібні функції та підвищити операційну ефективність. При цьому я вважаю, що будь-яка економія від оптимізації має йти на підвищення зарплати тим, хто працює ефективно, а також на створення можливостей для залучення нових фахівців.

Тобто потрібно забезпечити прямий зв’язок між складністю, обсягом роботи та розміром винагороди. Тут доведеться попрацювати із Верховною Радою, з Урядом. Але рівень оплати праці можна підвищувати також і за рахунок скорочення штатних одиниць.

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- Кого ви бачите у ролі податківця «нового формату»? Чи плануєте вводити систему KPI на кшталт тих, що існують у приватних компаніях

Податківці «нового формату» – це передусім молоді мотивовані люди: випускники, молодші спеціалісти. Їм у більшості ще не треба забезпечувати родини, тому питання зарплати не настільки критичне, а пізніше воно буде вирішене. Такі кандидати будуть найбільш бажаними.

До речі, у компаніях «великої четвірки» є правило, відповідно до якого щорічно відбувається набір молодших спеціалістів (інтернів, молодших консультантів) із чіткими, рівними для всіх перспективами кар’єрного зростання, які залежать від зрозумілих критеріїв оцінки. За таких умов втамовується «кадровий голод» та зберігається належний високий рівень персонального та колективного професіоналізму. Нам варто запозичити такий досвід.

- Ви зазначали необхідність певної переатестації штату Податкової – як саме ви бачите цей процес?

- Я переконаний, що людський капітал сьогодні є вирішальним для успіху того чи іншого проекту, оскільки інша його складова – IT-рішення – суттєво поліпшилася за останні роки. Тобто всі працівники служби мають проходити підготовку, перепідготовку і регулярне оцінювання замість створення окремих елітних груп, які вирішують лише точкові питання.

- Які шляхи відділення силової функції Податкової служби (мається на увазі Податкова міліція) ви розглядаєте? Яким чином ця структура буде існувати зараз?

- З самого початку роботи у Міністерстві фінансів я послідовно виступаю за необхідність демілітаризації податкової служби. Вочевидь, це неможливо без відповідних змін до законодавства, потрібні спільні зусилля Верховної Ради, Адміністрації Президента, Уряду.

Існує декілька концепцій про створення органу, який займатиметься фінансовими злочинами (СФР, НБФБ), куди має увійти податкова міліція. Поки що мені важко сказати, яка саме модель буде врешті-решт затверджена. Утім, якою би не була назва цього органу, важливо, щоби правонаступниця податкової міліції була маленькою компактною службою, яка буде працювати з фінансовими злочинами, з фіктивним підприємництвом, з незаконним обігом палива, спирту, тютюну.

До того часу працівники податкової міліції залишаться у штаті Державної податкової служби. Але підкреслюю, що тиск з боку податкової міліції на бізнес — це не те, що має асоціюватися із діяльністю нової служби під моїм керівництвом.

- На основі яких досягнень ви будете вважати свою роботу на цій посаді успішною через рік?

- Якщо відштовхуватися від першочергових завдань, то це утворення самої служби, тобто формування нової організаційної структури за функціональним принципом, трансформація окремих юридичних осіб у структурні підрозділи ДПС із чіткою управлінською вертикаллю, проведення прозорих конкурсів на вакантні посади.

У площині податкового адміністрування: робота з публікації критеріїв ризиків по Системі електронного адміністрування ПДВ. Посилення міжнародної співпраці у напрямку контролю за трансфертним ціноутворенням.

У частині сервісів для платників – збільшення кількості та підвищення якості електронних сервісів.

Також досягненням я вважатиму широке обговорення антикорупційної програми ДПС. Ми маємо вибудувати сприйняття Податкової суспільством як чесного, відкритого і прозорого державного органу.

- Як буде формуватися команда? Як зберегти незалежність фіскальних органів, враховуючи політичні зміни в країні?

- Єдина прийнятна ознака для формування команди – професійна. Це стосується як нових людей, так і працівників ДФС, які перейдуть до оновленої команди. Протягом перших місяців роботи ми попрацюємо над корпоративною культурою державного службовця, проаналізуємо цілі та цінності, визначимо ключові показники ефективності та оголосимо конкурси.

Друга складова – особистий приклад «зверху донизу». Я буду давати приклад керівництву, з яким працюватиму щодня, вони – своїм підлеглим, і процес зміни розпочнеться. Я впевнений, що це можливо. В команді залишаться ті, хто зможе витримувати темп і демонструватиме високі професійні якості. Вже наступного року ми будемо давати раду з викликами набагато краще.