8000 грн для ФОП в "красных" зонах. Как подать заявление через приложение Дия
С 19 апреля физические лица-предприниматели (ФОП) в регионах "красной" зоны могут подать заявления на финансовую компенсацию от государства в размере 8000 грн. Сделать это можно через сервис госуслуг Дия, сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.
Выплаты смогут получить ФОП и наемные сотрудники предприятий, которые понесли убытки от карантина в "красных" зонах и основной КВЭД на последний день предыдущего месяца принадлежит к тем видам деятельности, которые имеют право на помощь.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Также финансовую помощь смогут получить ФОП-пенсионеры и ФОП с инвалидностью, освобожденные от уплаты ЕСВ.
"Местные общины, которые сейчас находятся в "красной" зоне, должны рассмотреть возможность выплат для ФОПов – дополнительно к гарантированным деньгам от государства", – отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
Как подать заявление на выплату через приложение Дия
1. Подать заявление на получение компенсации нужно в течение 30 дней с того момента, как область, в которой живет предприниматель, оказалась в "красной" зоне.
2. Зарегистрироваться на портале или в приложении Дия с помощью электронной подписи или BankID.
3. В разделе "Услуги" выбрать "Пенсии, льготы и помощь", затем "Одноразовая материальная помощь ФОП и наемным работникам".
4. Приложение проверит данные в реестре Пенсионного фонда на соответствие получения выплаты.
5. В заявлении нужно указать ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта, адрес регистрации ФОП, номер банковского счета IBAN и Согласие на обработку данных.
6. После подачи заявления выплаты будут начислены на указанный счет IBAN.
- 22 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство поддержит предпринимателей в период жесткого карантина в регионах.
- 7 апреля Кабмин принял решение, которое позволит запустить механизм выплаты госпомощи ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии