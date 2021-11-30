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Активы финансовых компаний превысили докоронакризисный уровень – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 16:21
Активы финансовых компаний превысили докоронакризисный уровень – НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Активы финансовых компаний благодаря стремительному росту объемов всех видов финуслуг в третьем квартале росли быстрее всего в небанковском финансовом секторе и превысили уровень 2019 года. Об этом говорится в обзоре небанковского финсектора НБУ.   

Всего, по данным Нацбанка, активы финансовых компаний составили 190 млрд грн по итогам третьего квартала. В 2019 году объем активов составлял 162 млрд грн.

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Также финансовые компании сгенерировали рекордные доходы, по сравнению с предыдущим трехлетним периодом, и получили исторически самые высокие показатели рентабельности, добавляют в НБУ. 

В целом, небанковские финучреждения увеличили объемы услуг и активов, несмотря на уменьшение общего количества участников.  

Активы финансовых компаний превысили докоронакризисный уровень – НБУ

В страховом секторе наиболее активно росли премии в сегменте страхования жизни. Выплаты по рисковому страхованию умеренно выросли после снижения во втором квартале. Объемы выплат по страхованию жизни растут пять кварталов подряд. 

Активы кредитных союзов умеренно выросли в третьем квартале, несмотря на уменьшение количества учреждений. Рост обеспечивается агрессивной моделью кредитования заемщиков. 

Объем нового кредитования ломбардами в третьем квартале уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом. Рентабельность ломбардов растет, в то же время оживление деятельности не наблюдается. 

Активы финансовых компаний превысили докоронакризисный уровень – НБУ

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Роман Брыль
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финансовые компании нацбанк ломбарды небанковские учреждения
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