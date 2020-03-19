Акции на фондовых рынках Азии продолжают снижаться

Азиатские фондовые рынки 19 марта продолжили снижаться. Трейдеры сообщили об огромных нагрузках на рынки облигаций, поскольку проблемные фонды продавали любые ликвидные активы, чтобы покрыть потери в акциях и выкупы у инвесторов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что индекс акций MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Японии упал на 5% до четырехлетнего минимума, причем Корея и Гонконг лидируют в убытках.

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Nikkei упал почти на 1%, ASX 200 почти на 3%, в то время как Kospi потерял 8%, а Hang Seng - 5%.

"Мы находимся на этом этапе, когда инвесторы просто ищут возможности ликвидировать свои позиции", - сказал старший стратег по процентным ставкам в TD Securities в Сингапуре Прашант Ньюнаха.

Также отмечается, что ориентир по доходности 10-летних суверенных облигаций в Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Корее, Сингапуре и Таиланде вырос по мере падения цен. Золото XAU = упало на 1%, а в Шанхае упала медь.

По прогнозам экономистов J.P. Morgan экономика США сократится на 14% в следующем квартале, а экономика Китая упадет более чем на 40% в текущем квартале, что является одним из самых страшных вызовов в отношении масштабов последствий.

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16 марта все фондовые рынки мира продемонстрировали снижение, несмотря на попытки мировых правительств поддержать экономику.

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