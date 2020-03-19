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Акции на фондовых рынках Азии продолжают снижаться

Акции на фондовых рынках Азии продолжают снижаться
19.03.2020, 10:11

Фондовые рынки Азии продолжили снижение в ходе утренних торгов 19 марта

Азиатские фондовые рынки 19 марта продолжили снижаться. Трейдеры сообщили об огромных нагрузках на рынки облигаций, поскольку проблемные фонды продавали любые ликвидные активы, чтобы покрыть потери в акциях и выкупы у инвесторов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что индекс акций MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Японии упал на 5% до четырехлетнего минимума, причем Корея и Гонконг лидируют в убытках.

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Nikkei упал почти на 1%, ASX 200 почти на 3%, в то время как Kospi потерял 8%, а Hang Seng - 5%.

"Мы находимся на этом этапе, когда инвесторы просто ищут возможности ликвидировать свои позиции", - сказал старший стратег по процентным ставкам в TD Securities в Сингапуре Прашант Ньюнаха.

Также отмечается, что ориентир по доходности 10-летних суверенных облигаций в Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Корее, Сингапуре и Таиланде вырос по мере падения цен. Золото XAU = упало на 1%, а в Шанхае упала медь.

По прогнозам экономистов J.P. Morgan экономика США сократится на 14% в следующем квартале, а экономика Китая упадет более чем на 40% в текущем квартале, что является одним из самых страшных вызовов в отношении масштабов последствий.

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Яковенко Катерина
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