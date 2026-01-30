"Америка уже не та". США все больше отпугивают инвесторов – директор Euronext

Главный исполнительный директор Euronext присоединился к заявлениям других руководителей европейского финсектора по поводу США

Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Международные инвесторы все чаще ищут альтернативы американскому рынку из-за роста неопределенности в политике и экономике США, заявил генеральный директор биржевого оператора Euronext Стефан Бужна агентству Bloomberg.

"Люди по всему миру, в том числе в Азии и странах Персидского залива, говорят: "Стоп-стоп-стоп, давайте диверсифицироваться и отходить от рисков, связанных с США, потому что Америка уже не та, какой была раньше", – сказал Бужна.

Euronext – оператор фондовых бирж, ориентированный на Европу, который, как указывает Bloomberg, обычно выигрывает от притока инвестиций в регион. За последние месяцы базовые европейские индексы, в частности Stoxx Europe 600, достигли рекордных значений.

Комментарии Бужны перекликаются с заявлениями других руководителей европейского финансового сектора, которые отмечают, что все больше инвесторов ищут альтернативные направления для вложений.

В то же время большинство из них отмечает, что США и в дальнейшем будут оставаться незаменимым элементом любого глобального инвестиционного портфеля.