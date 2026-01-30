"Америка уже не та". США все больше отпугивают инвесторов – директор Euronext
Международные инвесторы все чаще ищут альтернативы американскому рынку из-за роста неопределенности в политике и экономике США, заявил генеральный директор биржевого оператора Euronext Стефан Бужна агентству Bloomberg.
"Люди по всему миру, в том числе в Азии и странах Персидского залива, говорят: "Стоп-стоп-стоп, давайте диверсифицироваться и отходить от рисков, связанных с США, потому что Америка уже не та, какой была раньше", – сказал Бужна.
Euronext – оператор фондовых бирж, ориентированный на Европу, который, как указывает Bloomberg, обычно выигрывает от притока инвестиций в регион. За последние месяцы базовые европейские индексы, в частности Stoxx Europe 600, достигли рекордных значений.
Комментарии Бужны перекликаются с заявлениями других руководителей европейского финансового сектора, которые отмечают, что все больше инвесторов ищут альтернативные направления для вложений.
В то же время большинство из них отмечает, что США и в дальнейшем будут оставаться незаменимым элементом любого глобального инвестиционного портфеля.
- Нидерландский пенсионный фонд PME 29 января сообщил, что сосредоточится больше на европейских возможностях, поскольку США "уже не являются тем надежным союзником, каким были раньше". Глава фонда Алаэ Лагрих среди причин назвал таможенную политику, а также "угрозы и невыполнение действующих договоренностей" со стороны США.
- 20 января стало известно, что датский пенсионный фонд AkademikerPension планирует до конца месяца полностью выйти из инвестиций в казначейские облигации США из-за беспокойства по поводу того, что политика президента Дональда Трампа создала кредитные риски, которые уже невозможно игнорировать.
- Крупнейший пенсионный фонд Европы Stichting Pensioenfonds ABP сократил свой объем казначейских облигаций США примерно на 10 млрд евро.
