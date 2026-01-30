"Америка вже не та". США дедалі більше відлякують інвесторів – директор Euronext

Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Міжнародні інвестори дедалі частіше шукають альтернативи американському ринку через зростання невизначеності в політиці та економіці США, заявив генеральний директор біржового оператора Euronext Стефан Бужна агентству Bloomberg.

"Люди у всьому світі, зокрема в Азії та країнах Перської затоки, кажуть: "Стоп-стоп-стоп, давайте диверсифікуватися й відходити від ризиків, пов’язаних зі США, бо Америка вже не та, якою була раніше", – сказав Бужна.

Euronext – оператор фондових бірж, орієнтований на Європу, який, як вказує Bloomberg, зазвичай виграє від припливу інвестицій у регіон. За останні місяці базові європейські індекси, зокрема Stoxx Europe 600, досягли рекордних значень.

Коментарі Бужни перегукуються із заявами інших керівників європейського фінансового сектору, які зазначають, що дедалі більше інвесторів шукають альтернативні напрями для вкладень.

Водночас більшість із них наголошує, що США й надалі залишатимуться незамінним елементом будь-якого глобального інвестиційного портфеля.