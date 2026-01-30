"Америка вже не та". США дедалі більше відлякують інвесторів – директор Euronext
Міжнародні інвестори дедалі частіше шукають альтернативи американському ринку через зростання невизначеності в політиці та економіці США, заявив генеральний директор біржового оператора Euronext Стефан Бужна агентству Bloomberg.
"Люди у всьому світі, зокрема в Азії та країнах Перської затоки, кажуть: "Стоп-стоп-стоп, давайте диверсифікуватися й відходити від ризиків, пов’язаних зі США, бо Америка вже не та, якою була раніше", – сказав Бужна.
Euronext – оператор фондових бірж, орієнтований на Європу, який, як вказує Bloomberg, зазвичай виграє від припливу інвестицій у регіон. За останні місяці базові європейські індекси, зокрема Stoxx Europe 600, досягли рекордних значень.
Коментарі Бужни перегукуються із заявами інших керівників європейського фінансового сектору, які зазначають, що дедалі більше інвесторів шукають альтернативні напрями для вкладень.
Водночас більшість із них наголошує, що США й надалі залишатимуться незамінним елементом будь-якого глобального інвестиційного портфеля.
- Нідерландський пенсійний фонд PME 29 січня повідомив, що зосередиться більше на європейських можливостях, оскільки США "вже не є тим надійним союзником, яким були раніше". Голова фонду Алае Лагріх серед причин назвав митну політику, а також "погрози та невиконання чинних домовленостей" із боку США.
- 20 січня стало відомо, що данський пенсійний фонд AkademikerPension планує до кінця місяця повністю вийти з інвестицій у казначейські облігації США через занепокоєння з того приводу, що політика президента Дональда Трампа створила кредитні ризики, які вже неможливо ігнорувати.
- Найбільший пенсійний фонд Європи Stichting Pensioenfonds ABP скоротив свій обсяг казначейських облігацій США приблизно на 10 млрд євро.
Коментарі (0)