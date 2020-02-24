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Апелляционный суд восстановил Насирова в должности главы ГФС

Апелляционный суд восстановил Насирова в должности главы ГФС
24.02.2020, 11:57

Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова из Госфискальной службы

Шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС). Постановление от 17 февраля опубликовано в едином судебном реестре.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета министров и ГФС.

Решение суда вступило в силу с даты его принятия. Оно может быть обжаловано в Верховном суде.

Окружной админсуд Киева 11 декабря 2018-го признал противоправным и отменил распоряжение правительства от 31 января 2018 №35-р, которым был уволен Насиров из ГФС.

Кучук Марина
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ГФС роман насиров
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