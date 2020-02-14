Кабмин сменил главу налоговой милиции

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности (врио) председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко. Об этом говорится в распоряжении правительства №108-р от 12 февраля.

Другим своим распоряжением №107-р от 12 февраля Кабмин признал утратившим силу свое решение от 17 июля 2019 года о назначении врио главы ГФС Дениса Гутенко.

Согласно данным на сайте ГФС, Солодченко – полковник налоговой милиции, с апреля 2018 года возглавляет Главное следственное управление финансовых расследований Фискальной службы. В налоговой милиции работает с 2002 года.