Зеленский готовит свой законопроект о Бюро финрасследований - НВ

Финансовый комитет Верховной Рады 13 января рекомендовал парламенту не принимать закон о Бюро финансовых расследований (БФР). Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на главу комитета Данила Гетманцева.

Гетманцев не назвал причину такого решения. Но по данным источника издания, оно связано с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что Бюро должно быть подконтрольно Офису президента, а не Министерству финансов, как прописано в законопроекте, принятом в первом чтении.

"Президент будет подавать свой законопроект о БФР, чтобы этот орган был подконтролен ему", - сообщил источник.

Рассмотрение законопроекта о БФР во втором чтении было запланировано на 14 января.