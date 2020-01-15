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Зеленский готовит свой законопроект о Бюро финрасследований - НВ

Зеленский готовит свой законопроект о Бюро финрасследований - НВ
15.01.2020, 09:11

Финансовый комитет Рады рекомендовал не принимать законопроект о БФР

Финансовый комитет Верховной Рады 13 января рекомендовал парламенту не принимать закон о Бюро финансовых расследований (БФР). Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на главу комитета Данила Гетманцева.

Гетманцев не назвал причину такого решения. Но по данным источника издания, оно связано с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что Бюро должно быть подконтрольно Офису президента, а не Министерству финансов, как прописано в законопроекте, принятом в первом чтении.

"Президент будет подавать свой законопроект о БФР, чтобы этот орган был подконтролен ему", - сообщил источник.

Рассмотрение законопроекта о БФР во втором чтении было запланировано на 14 января.

  • Законопроект о Бюро финрасследований предусматривает создание независимого органа исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабинетом министров через министра финансов. Задача БФР - расследование и предотвращение финансовых преступлений. Его создание подразумевает ликвидацию налоговой милиции, но прямой такой нормы в законопроекте не содержится.
  • Создание Бюро финрасследований было одним из требований Международного валютного фонда для заключения новой программы кредитования.
  • В сентябре 2019-го Кабмин временно продлил полномочия налоговой милиции в ГФС. Также в сентябре был создан департамент по финрасследованиям в Генпрокуратуре.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков в рамках подготовки к созданию БФР ликвидировал департамент защиты экономики Нацполиции. По словам Авакова, лучшие кадры из этого подразделения перейдут в будущее бюро
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Владимир Зеленский Бюро финансовых расследований
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