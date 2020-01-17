Верховная Рада отклонила законопроект о Бюро финрасследований

Сегодня Верховная Рада отклонила законопроект №1208-1 о Бюро финансовых расследований.

За такое решение проголосовали 253 народных депутата, против - 4.

13 января Финансовый комитет ВР рекомендовал парламенту не принимать этот закон. По данным издания НВ, рекомендация связана с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что Бюро должно быть подконтрольно Офису президента, а не Министерству финансов, как прописано в законопроекте, принятом в первом чтении.