Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Верховная Рада отклонила законопроект о Бюро финрасследований

Верховная Рада отклонила законопроект о Бюро финрасследований
17.01.2020, 13:45

Без обсуждений депутаты решили отклонить законопроект

Сегодня Верховная Рада отклонила законопроект №1208-1 о Бюро финансовых расследований.

За такое решение проголосовали 253 народных депутата, против - 4.

13 января Финансовый комитет ВР рекомендовал парламенту не принимать этот закон. По данным издания НВ, рекомендация связана с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что Бюро должно быть подконтрольно Офису президента, а не Министерству финансов, как прописано в законопроекте, принятом в первом чтении.

  • Законопроект о Бюро финрасследований предусматривает создание независимого органа исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабинетом министров через министра финансов. Задача БФР - расследование и предотвращение финансовых преступлений. Его создание подразумевает ликвидацию налоговой милиции, но прямой такой нормы в законопроекте не содержится.
  • Создание Бюро финрасследований было одним из требований Международного валютного фонда для заключения новой программы кредитования.
  • В сентябре 2019-го Кабмин временно продлил полномочия налоговой милиции в ГФС. Также в сентябре был создан департамент по финрасследованиям в Генпрокуратуре.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков в рамках подготовки к созданию БФР ликвидировал департамент защиты экономики Нацполиции. По словам Авакова, лучшие кадры из этого подразделения перейдут в будущее бюро
Напишите нам
верховная рада Бюро финансовых расследований законопроект 1208-1
Комментарии
Последние новости
 