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Bank of America ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 17:55
Bank of America ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год - Фото
Фото: depositphotos.com

Bank of America ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год с 4,5% до 3%. Об этом пишет Интерфакс-Украины со ссылкой на данные ноябрьского отчета BofA Global Research. 

"Мы снижаем наш прогноз роста реального ВВП до 3% в этом году и отмечаем дальнейшие риски понижения даже при таком консервативном прогнозе", – говорится в отчете. 

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По прогнозу BofA, реальный ВВП по итогам января-сентября замедлит рост до 2% в годовом исчислении.  

С июля продолжается широкомасштабное замедление всех основных показателей внутреннего спроса: розничных продаж, строительства, промышленного производства и других, что сказывается на замедлении роста экономики Украины. 

В BofA не исключают, что украинская экономика может получить импульс от рекордного урожая в этом году, что может положительно повлиять на рост в четвертом квартале 2021 года.  

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Однако высокая волатильность базовой статистики компонентов ВВП, а также ограничения по пандемии могут создать дополнительные риски замедления роста в октябре-декабре, говорится в отчете. 

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Роман Брыль
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ВВП bank of america рост ввп
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