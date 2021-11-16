Bank of America ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год с 4,5% до 3%. Об этом пишет Интерфакс-Украины со ссылкой на данные ноябрьского отчета BofA Global Research.

"Мы снижаем наш прогноз роста реального ВВП до 3% в этом году и отмечаем дальнейшие риски понижения даже при таком консервативном прогнозе", – говорится в отчете.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По прогнозу BofA, реальный ВВП по итогам января-сентября замедлит рост до 2% в годовом исчислении.

С июля продолжается широкомасштабное замедление всех основных показателей внутреннего спроса: розничных продаж, строительства, промышленного производства и других, что сказывается на замедлении роста экономики Украины.

В BofA не исключают, что украинская экономика может получить импульс от рекордного урожая в этом году, что может положительно повлиять на рост в четвертом квартале 2021 года.

Однако высокая волатильность базовой статистики компонентов ВВП, а также ограничения по пандемии могут создать дополнительные риски замедления роста в октябре-декабре, говорится в отчете.

22 июня Госстат ухудшил оценку падения ВВП в первом квартале. Реальный ВВП вырос на 5,7% во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В третьем квартале рост замедлился до 2,4%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.