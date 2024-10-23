Банкиры прогнозируют значительную тенизацию бизнеса из-за повышения налогов

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Повышение налоговой нагрузки заставит бизнес работать в тени, убеждены участники круглого стола "Зима близко: готов ли бизнес к энергетическим вызовам и новой налоговой реальности", организованного Финансовым клубом.

"Бизнес будет вынужден уйти в тень, как и население. Все процессы постепенно перейдут на наличные расчеты", – считает директор департамента организации продаж корпоративным клиентам ТАСкомбанка Олег Федоренко. Он отметил, что используемые в 1990-х годах серые схемы снова станут актуальными: "Бизнес будет вынужден так действовать, чтобы выжить".

Федоренко также предупредил, что повышение налогов повлечет за собой стремительный рост инфляции, поскольку компании будут включать налоговые расходы в стоимость своих товаров. Кроме того, это усугубит инвестиционный климат, что не будет способствовать привлечению капитала в страну.

Оксана Стецькив, исполнительный директор по управлению сетью Кредобанка, добавила, что власти ожидают получить 140 млрд грн дополнительных доходов в бюджет. Однако, по ее мнению, военный сбор и увеличение налогов негативно отразятся на потребителях и усилят инфляционные процессы, особенно в малом бизнесе, в частности среди ФОП первой, второй и четвертой групп.

Начальник управления корпоративных продаж ОТП Банка Валерий Терно отметил, что банки ориентируются на официальную отчетность бизнеса. Если предприниматели уйдут в тень и не будут показывать реальные доходы, банки не смогут предоставлять достаточно оборотных средств, что приведет к снижению объемов кредитования и созданию дополнительных резервов со стороны банков.

Несмотря на риски, Терно считает, что бизнес сможет адаптироваться даже при дальнейшем увеличении налогов в 2025 году. Хотя увеличение НДС коснется всех, бизнес продолжит работать, хоть и с меньшей прибылью.

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