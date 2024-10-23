Банкіри прогнозують значну тінізацію бізнесу через підвищення податків

Сірі схеми в бізнесі, що використовувалися у 1990-х роках, знову стануть актуальними, переконані банкіри

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Підвищення податкового навантаження змусить бізнес працювати в тіні, переконані учасники круглого столу "Зима близько: чи готовий бізнес до енергетичних викликів та нової податкової реальності", організованого Фінансовим клубом.

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"Бізнес буде змушений піти в тінь, як і населення. Всі процеси поступово перейдуть на готівкові розрахунки", — вважає директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко. Він зазначив, що сірі схеми, які використовувалися у 1990-х роках, знову стануть актуальними: "Бізнес буде змушений так діяти, щоб вижити".

Федоренко також попередив, що підвищення податків спричинить стрімке зростання інфляції, оскільки компанії включатимуть податкові витрати у вартість своїх товарів. Крім того, це погіршить інвестиційний клімат, що не сприятиме залученню капіталу в країну.

Оксана Стецьків, виконавча директорка з управління мережею Кредобанку, додала, що влада очікує отримати 140 млрд грн додаткових доходів до бюджету. Однак, на її думку, військовий збір і збільшення податків негативно позначаться на споживачах і посилять інфляційні процеси, особливо в малому бізнесі, зокрема серед ФОПів першої, другої та четвертої груп.

Начальник управління корпоративних продажів ОТП Банку Валерій Терно зазначив, що банки орієнтуються на офіційну звітність бізнесу. Якщо підприємці підуть у тінь і не показуватимуть реальні доходи, банки не зможуть надавати їм достатньо обігових коштів, що призведе до зниження обсягів кредитування та створення додаткових резервів з боку банків.

Попри ризики, Терно вважає, що бізнес зможе адаптуватися навіть за умов подальшого збільшення податків у 2025 році. Хоча збільшення ПДВ торкнеться всіх, бізнес продовжить працювати, хоч і з меншими прибутками.

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