БЭБ разоблачило сеть, которая через дропов отмывала по 5 млн грн в сутки

Фото: БЭБ

Бюро экономической безопасности при содействии Национального банка разоблачило сеть процессинговых центров в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Суточный оборот таких центров достигал 5 млн грн, сообщила пресс-служба БЭБ.

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По данным следствия, группа лиц настроила автоматизированную систему пополнения счетов онлайн-казино через р2р-переводы на карточные счета дропов. Полученные средства они легализовали через ФОП, криптовалюту и другие подконтрольные счета. Также центры производили выплаты игрокам онлайн-казино.

Для такой деятельности использовали около 4000 банковских счетов, открытых без ведома их владельцев. На счета дропов зачислялись от 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцию.

Справка Дропы (от английского to drop – бросать) – это люди, которые предоставляют мошенникам доступ к реквизитам своих банковских карточных счетов за вознаграждение. В частности, они предоставляют возможность проводить за ними операции посторонним лицам, предоставляя им PIN-коды и доступ к интернет-банкингу.



Средства, проходящие через счет дропа, могут быть получены преступным путем, в частности торговлей наркотиками, людьми, оружием и т.д. Также счета дропов часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других людей. (от английского to drop – бросать) – это люди, которые предоставляют мошенникам доступ к реквизитам своих банковских карточных счетов за вознаграждение. В частности, они предоставляют возможность проводить за ними операции посторонним лицам, предоставляя им PIN-коды и доступ к интернет-банкингу.Средства, проходящие через счет дропа, могут быть получены преступным путем, в частности торговлей наркотиками, людьми, оружием и т.д. Также счета дропов часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других людей.

В месяц на каждом счете аккумулировалось около 150 000 грн. С одного мобильного устройства управляли до 450 счетов дропов.

Для маскировки использовали VPN, удаленный доступ и турецкие IP-адреса.

БЭБ провело обыски в Киеве, Кременчуге, Харькове, Одессе, Житомире и Кривом Роге, а также в Полтавской и Житомирской областях. Изъяли:

→ 400 мобильных телефонов;

→ 50 компьютеров;

→ 5000 SIM-карт мобильных операторов;

→ 500 банковских карт дропов.

БЭБ расследует дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины: незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч. 2 ст. 203-2), уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212) и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3).