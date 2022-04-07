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Беларусь вслед за Россией начнет возвращать валютные долги в рублях

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07.04.2022, 17:02
Беларусь вслед за Россией начнет возвращать валютные долги в рублях - Фото
Фото: EPA

Правительство Беларуси вслед за Россией решило, что будет возвращать валютные долги перед внешними кредиторами в рублях. Пока это касается только трех заимодателей: Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития, а также Северного инвестиционного банка.

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Выполнение обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам Беларусь будет осуществлять в беларуских рублях по официальному курсу рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа.

Курс беларуского рубля сейчас составляет 3,3 руб./$ (1 руб. – 9 грн).

Беларусь находится под жесткими санкциями за пособничество агрессивной войне России против Украины. Как и РФ, она ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро, но, в отличие от России, у Беларуси нет значительной валютной подушки (резервы – $8,26 млрд) и стабильных валютных поступлений.

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