Без зарубежной помощи Украина привлекла 113 млрд грн в бюджет в апреле. Лидер — налоговая
Государственный бюджет Украины пополнился на 112,8 млрд грн за счет внутренних ресурсов в апреле. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк со ссылкой на официальные данные.
Наибольшую сумму поступлений обеспечила Государственная налоговая служба – 47,5 млрд грн, что на 7% выше апрельского плана.
Поступления от Гостаможни составили 31,3 млрд грн (меньше на 8,2% от плана).
Продажа гособлигаций внутреннего займа принесла в бюджет 33,8 млрд грн.
Отчисления Фонда госимущетсва в бюджет составили 189,9 млн грн, из которых 134 млн грн – от приватизации госактивов и 52,5 млн грн – от аренды. Всего с начала года ФГИ принес в бюджет уже 1,27 млрд грн от приватизации и аренды.
Всего, поступления в госбюжет в апреле составили 315, 8 млрд грн. Из них 203 млрд грн – международная помощь и кредиты.
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