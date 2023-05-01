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Без зарубежной помощи Украина привлекла 113 млрд грн в бюджет в апреле. Лидер — налоговая

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 14:29
Без зарубежной помощи Украина привлекла 113 млрд грн в бюджет в апреле. Лидер — налоговая - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Государственный бюджет Украины пополнился на 112,8 млрд грн за счет внутренних ресурсов в апреле. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк со ссылкой на официальные данные. 

Наибольшую сумму поступлений обеспечила Государственная налоговая служба – 47,5 млрд грн, что на 7% выше апрельского плана. 

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Поступления от Гостаможни составили 31,3 млрд грн (меньше на 8,2% от плана).   

Продажа гособлигаций внутреннего займа принесла в бюджет 33,8 млрд грн. 

Отчисления Фонда госимущетсва в бюджет составили 189,9 млн грн, из которых 134 млн грн – от приватизации госактивов и 52,5 млн грн – от аренды. Всего с начала года ФГИ принес в бюджет уже 1,27 млрд грн от приватизации и аренды. 

Всего, поступления в госбюжет в апреле составили 315, 8 млрд грн. Из них 203 млрд грн – международная помощь и кредиты. 

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Роман Бриль
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