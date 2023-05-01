Без зарубежной помощи Украина привлекла 113 млрд грн в бюджет в апреле. Лидер — налоговая

Государственный бюджет Украины пополнился на 112,8 млрд грн за счет внутренних ресурсов в апреле. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк со ссылкой на официальные данные.

Наибольшую сумму поступлений обеспечила Государственная налоговая служба – 47,5 млрд грн, что на 7% выше апрельского плана.

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Поступления от Гостаможни составили 31,3 млрд грн (меньше на 8,2% от плана).

Продажа гособлигаций внутреннего займа принесла в бюджет 33,8 млрд грн.

Отчисления Фонда госимущетсва в бюджет составили 189,9 млн грн, из которых 134 млн грн – от приватизации госактивов и 52,5 млн грн – от аренды. Всего с начала года ФГИ принес в бюджет уже 1,27 млрд грн от приватизации и аренды.

Всего, поступления в госбюжет в апреле составили 315, 8 млрд грн. Из них 203 млрд грн – международная помощь и кредиты.

25 апреля 2023 года в Верховной Раде предложили распределять часть бюджета Украины путем голосования в Дие.

27 апреля в Минфине заявили, что хотят вернуть довоенную процедуру изменений в бюджет: это защита от популизма.

28 апреля НБУ перечислил в бюджет рекордную прибыль в своей истории.

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Роман Бриль

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