Безработица в Эстонии выросла до самого высокого уровня за 12 лет

Особенно стремительно возросло количество долговременных безработных — тех, кто не может найти работу больше года

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В первом квартале 2025 года количество безработных в Эстонии достигло 64 200 человек – это самый высокий показатель с 2013 года, сообщило Статистическое управление страны, пишет ERR.

Уровень безработицы вырос до 8,6%, что на 0,8 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Высокий уровень безработицы сохраняется в регионе Ида-Вирумаа — 12,7%, хотя именно там показатель несколько уменьшился. Среди мужчин безработица составляет 9%, среди женщин – 8,2%.

Особенно стремительно возросло количество долговременных безработных — тех, кто не может найти работу больше года. Их сейчас 16 000, что на 3200 больше, чем в прошлом году. Еще 38 100 человек оставались без работы менее полугода.

Число занятых в стране за год сократилось на 11 700 человек. Больше всего – в Южной и Западной Эстонии, а также в Таллинне. В промышленности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве число работников уменьшилось, в то же время в сфере услуг выросло — здесь работают почти 74% всех занятых.

Общий уровень занятости снизился до 67,4%. Падение отмечено в Таллинне, Южной и Западной Эстонии. В то же время в регионах за пределами столицы, таких как Центральная Эстония и Ида-Вирумаа, занятость несколько возросла.

По мнению главного экономиста Bigbank Рауля Эаметса, официальная статистика переоценивает масштабы безработицы. По данным Кассы по безработице, зарегистрированных безработных в среднем на 5000 меньше, чем год назад. Он отмечает, что экономика страны постепенно восстанавливается, а значит, стремительный рост безработицы выглядит маловероятным.

Старшая экономистка Swedbank Лиис Элмик добавляет, что в 2025 году фиксируется рост количества рабочих мест в сферах здравоохранения, образования и туризма. В то же время в промышленности и торговле рабочих мест стало меньше. Swedbank прогнозирует постепенное снижение безработицы благодаря росту экспорта и снижению процентных ставок, хотя частный сектор пока не проявляет большого энтузиазма по найму новых работников.

Эстония использует две системы учета безработных: реестр Кассы по безработице и опрос Статистического управления. В последнем учитывают даже тех, кто официально не зарегистрирован, но активно ищет работу. Касса же учитывает только зарегистрированных лиц, преимущественно трудоспособного возраста. Следовательно, показатели могут существенно отличаться.