Безробіття в Естонії зросло до найвищого рівня за 12 років

Особливо стрімко зросла кількість довготривалих безробітних — тих, хто не може знайти роботу понад рік

Ілюстративне фото: depositphotos.com

У першому кварталі 2025 року кількість безробітних в Естонії сягнула 64 200 осіб — це найвищий показник з 2013 року, повідомило Статистичне управління країни, пише ERR.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Рівень безробіття зріс до 8,6%, що на 0,8 відсоткового пункту більше, ніж роком раніше.

Найвищий рівень безробіття зберігається в регіоні Іда-Вірумаа — 12,7%, хоча саме там показник дещо зменшився. Серед чоловіків безробіття становить 9%, серед жінок — 8,2%.

Особливо стрімко зросла кількість довготривалих безробітних — тих, хто не може знайти роботу понад рік. Їх наразі 16 000, що на 3200 більше, ніж торік. Ще 38 100 осіб залишалися без роботи менш як пів року.

Кількість зайнятих у країні за рік скоротилася на 11 700 осіб. Найбільше — в Південній та Західній Естонії, а також у Таллінні. У промисловості, будівництві, сільському та лісовому господарстві число працівників зменшилось, водночас у сфері послуг зросло — тут працюють майже 74% усіх зайнятих.

Загальний рівень зайнятості знизився до 67,4%. Падіння спостерігається в Таллінні, Південній та Західній Естонії. Водночас у регіонах за межами столиці, як-от Центральна Естонія та Іда-Вірумаа, зайнятість трохи зросла.

На думку головного економіста Bigbank Рауля Еаметса, офіційна статистика переоцінює масштаби безробіття. За даними Каси з безробіття, зареєстрованих безробітних у середньому на 5000 менше, ніж рік тому. Він наголошує, що економіка країни поступово відновлюється, а отже, стрімке зростання безробіття виглядає малоймовірним.

Старша економістка Swedbank Ліїс Елмік додає, що у 2025 році фіксується зростання кількості робочих місць у сферах охорони здоров’я, освіти та туризму. Водночас у промисловості й торгівлі робочих місць поменшало. Swedbank прогнозує поступове зниження безробіття завдяки зростанню експорту та зниженню відсоткових ставок, хоча приватний сектор наразі не проявляє великого ентузіазму до наймання нових працівників.

Естонія використовує дві системи обліку безробітних: реєстр Каси з безробіття та опитування Статистичного управління. В останньому враховують навіть тих, хто офіційно не зареєстрований, але активно шукає роботу. Натомість каса враховує лише зареєстрованих осіб, переважно працездатного віку. Відтак показники можуть суттєво відрізнятись.