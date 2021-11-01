Бизнес ожидает ухудшения деловой активности – индекс НБУ
Индекс ожиданий деловой активности сократился до 51,4 в октябре с 53,1 месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Падение индекса связано с ростом заболеваемости и усилением карантинных ограничений как в Украине, так и за рубежом, говорится в сообщении.
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Предприятия торговли сохраняют наиболее оптимистичные оценки перспектив своего развития: секторный индекс в октябре составил 52,2. (56,1 в сентябре). Респонденты ослабили положительные ожидания относительно объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи.
Предприятия промышленности положительно оценивают экономические результаты своей деятельности шестой месяц подряд, несмотря на падение секторного индекса до 51,1. Респонденты более сдержанно, чем в предыдущем месяце, оценивают будущий рост объемов произведенной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.
Компании сферы услуг также сохраняют оптимистичные оценки результатов деятельности: секторный индекс в октябре составил 51,3 (в сентябре – 51,8). Респонденты продолжают ожидать роста объемов предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.
Предприятия строительства наиболее сдержанно оценили перспективы своего развития: в октябре секторный индекс упал до 50,2 (в сентябре – 51,6). Респонденты более сдержанно прогнозируют рост объемов закупки сырья и материалов на фоне очень высоких ожиданий повышения цен поставщиков и стоимости услуг подрядчиков.
Компании всех секторов экономики прогнозируют дальнейшее подорожание собственной продукции или услуг на фоне повышения инфляции и соответственно роста цен на сырье и материалы.
НБУ проводил ежемесячный опрос 341 предприятий в период 4-23 октября.
- В мае индекс второй раз за 2021 год превысил нейтральный уровень, составив 50,5 пункта. В июне индекс достиг пиковой точки с 2019 года в 51,6 пункта. В июле снизился до 50,8 пункта. В августе вернулся на докоронакризисный уровень. В сентябре начал снижаться до нейтрального уровня.
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