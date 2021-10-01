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Позитивные ожидания закрепились во всех секторах экономики – индекс НБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 16:39
Позитивные ожидания закрепились во всех секторах экономики – индекс НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс ожиданий деловой активности составил 53,1 пункта в сентябре, что сопоставимо с его августовским показателем в 53,4 пункта. Второй месяц кряду все секторные индексы находятся выше нейтрального уровня, сообщает НБУ.   

Устойчивый потребительский спрос, благоприятная внешняя конъюнктура, дальнейший рост инвестиционной активности продолжают положительно влиять на ожидания предприятий всех секторов экономики, добавляют в Нацбанке.   

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Предприятия торговли наиболее оптимистично оценивают перспективы своего развития: секторный индекс в сентябре вырос до 56,1 с 51,1 в августе. Респонденты существенно улучшили ожидания по объему товарооборота и объема закупки товаров для продажи. 

Промышленные предприятия положительно оценивают экономические перспективы своей деятельности пятый месяц подряд: в сентябре секторный индекс составил 52,8 (в августе – 54,3). Респонденты, как и в предыдущие месяцы, прогнозируют рост объемов произведенной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. 

Предприятия сферы услуг также сохраняют оптимистичные оценки: секторный индекс составил 51,8 (в августе – 54,1). Респонденты продолжают ожидать роста объемов предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения. 

Предприятия строительства и в дальнейшем положительно настроены относительно своей деятельности: секторный индекс составил 51,6 (в августе – 53). Респонденты сдержанно-положительно оценивают объемы выполненных строительных работ и новых заказов и, как следствие, ожидают незначительного снижения объемов закупки сырья и материалов. 

Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейшее подорожание своей продукции/услуг на фоне высоких ожиданий роста цен на сырье и материалы.  

Оценки по занятости являются частично сдержанными: только предприятия торговли ожидают увеличение численности работников. Остальные сектора настроены сокращать численность рабочей силы.  

Позитивные ожидания закрепились во всех секторах экономики – индекс НБУ

НБУ проводил ежемесячный опрос 324 предприятий в период 6-23 сентября. 

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Роман Брыль
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нацбанк Индекс ожиданий деловой активности
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