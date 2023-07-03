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Бизнес третий месяц подряд позитивно оценивает свои перспективы — индекс НБУ

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 11:17
Бизнес третий месяц подряд позитивно оценивает свои перспективы — индекс НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Бизнес адаптировался к сложным условиям полномасштабной войны и третий месяц подряд положительно оценил текущие результаты своей деятельности: индекс ожиданий деловой активности вырос на 0,3 пункта – до 50,8 в июне. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.   

Этому способствовали снижение темпов роста затрат на сырье и энергию, постепенное налаживание производственных и логистических цепочек, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, а также оживление внутреннего спроса. 

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Предприятия строительства имели самые оптимистичные оценки благодаря благоприятным погодным условиям, потребности в расширении западной логистики, строительстве и восстановлении дорог: секторальный индекс составил 58,6 (в мае – 51,3). 

Предприятия торговли в четвертый раз подряд дали положительные оценки благодаря устойчивым потребительским настроениям, увеличению предложения товаров и замедлению темпов инфляции: секторальный индекс – 52,5 (в мае – 52,7).  

Предприятия промышленности улучшили оценки благодаря снижению темпов роста затрат на сырье и энергию, восстановлению производственных и логистических цепочек, замедлению темпов инфляции: секторальный индекс – 51 (в мае – 50,4). 

Предприятия сферы услуг второй месяц подряд единственные среди других секторов сохранили негативные оценки относительно своих экономических перспектив, учитывая низкую платежеспособность населения, слабый спрос и проблемы с логистикой: секторальный индекс – 48,9 (не изменился с мая).  

Большинство предприятий сохраняют высокие ожидания относительно удорожания собственной продукции/услуг.  

В то же время оценки занятости были неоднородными. Респонденты сфер строительства и услуг впервые за длительное время ожидали увеличения общей численности работников, а предприятия промышленности и торговли – уменьшения. 

НБУ проводил ежемесячный опрос 491 предприятия с 5 по 22 июня 2023 года.  

Индекс ожиданий деловой активности может колебаться от 0 до 100. Уровень выше 50 означает улучшение или рост по сравнению с предыдущим месяцем, и чем выше отклонение индекса от уровня 50, тем выше скорость изменений. 
Роман Брыль
нацбанкстроительствоожидания бизнесаИндекс ожиданий деловой активностизанятость
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