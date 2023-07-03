Бизнес третий месяц подряд позитивно оценивает свои перспективы — индекс НБУ
Бизнес адаптировался к сложным условиям полномасштабной войны и третий месяц подряд положительно оценил текущие результаты своей деятельности: индекс ожиданий деловой активности вырос на 0,3 пункта – до 50,8 в июне. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Этому способствовали снижение темпов роста затрат на сырье и энергию, постепенное налаживание производственных и логистических цепочек, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, а также оживление внутреннего спроса.
Предприятия строительства имели самые оптимистичные оценки благодаря благоприятным погодным условиям, потребности в расширении западной логистики, строительстве и восстановлении дорог: секторальный индекс составил 58,6 (в мае – 51,3).
Предприятия торговли в четвертый раз подряд дали положительные оценки благодаря устойчивым потребительским настроениям, увеличению предложения товаров и замедлению темпов инфляции: секторальный индекс – 52,5 (в мае – 52,7).
Предприятия промышленности улучшили оценки благодаря снижению темпов роста затрат на сырье и энергию, восстановлению производственных и логистических цепочек, замедлению темпов инфляции: секторальный индекс – 51 (в мае – 50,4).
Предприятия сферы услуг второй месяц подряд единственные среди других секторов сохранили негативные оценки относительно своих экономических перспектив, учитывая низкую платежеспособность населения, слабый спрос и проблемы с логистикой: секторальный индекс – 48,9 (не изменился с мая).
Большинство предприятий сохраняют высокие ожидания относительно удорожания собственной продукции/услуг.
В то же время оценки занятости были неоднородными. Респонденты сфер строительства и услуг впервые за длительное время ожидали увеличения общей численности работников, а предприятия промышленности и торговли – уменьшения.
НБУ проводил ежемесячный опрос 491 предприятия с 5 по 22 июня 2023 года.
- В мае 2023 года строительные компании впервые за полтора года заявили об улучшении ожиданий.
- 21 июня НБУ смягчил ограничения на перевод валюты за границу для бизнеса.
- 30 июня Верховная Рада отменила единый налог 2% с 1 августа, мораторий на проверки бизнеса сняли частично.
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