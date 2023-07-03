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Бізнес третій місяць поспіль позитивно оцінює свої перспективи — індекс НБУ

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 11:17
Бізнес третій місяць поспіль позитивно оцінює свої перспективи — індекс НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Бізнес адаптувався до складних умов повномасштабної війни й третій місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності: індекс очікувань ділової активності зріс на 0,3 пункту – до 50,8 у червні. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Цьому сприяли зниження темпів зростання витрат на сировину та енергію, поступове налагодження виробничих та логістичних ланцюжків, покращення інфляційних та курсових очікувань, а також пожвавлення внутрішнього попиту.

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Підприємства будівництва мали найоптимістичніші оцінки завдяки сприятливим погодним умовам, потребі у розширенні західної логістики, будівництві та відновленні доріг: секторальний індекс склав 58,6 (у травні – 51,3).

Підприємства торгівлі вчетверте поспіль дали позитивні оцінки завдяки стійким споживчим настроям, збільшенню пропозиції товарів та уповільненню темпів інфляції: секторальний індекс – 52,5 (у травні – 52,7).

Підприємства промисловості покращили оцінки завдяки зниженню темпів зростання витрат на сировину та енергію, відновленню виробничих та логістичних ланцюжків, уповільненню темпів інфляції: секторальний індекс – 51 (у травні – 50,4).

Підприємства сфери послуг другий місяць поспіль єдині серед інших секторів зберегли негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив з огляду на низьку платоспроможність населення, слабкий попит та проблеми з логістикою: секторальний індекс – 48,9 (не змінився з травня).

Більшість підприємств зберігають високі очікування щодо подорожчання власної продукції/послуг.

Водночас оцінки зайнятості були неоднорідними. Респонденти сфер будівництва та послуг вперше за тривалий час очікували збільшення загальної чисельності працівників, а підприємства промисловості та торгівлі – зменшення.

НБУ проводив щомісячне опитування 491 підприємства з 5 до 22 червня 2023 року.

Індекс очікувань ділової активності може коливатися від 0 до 100. Рівень вище 50 означає поліпшення чи зростання, порівнюючи з попереднім місяцем, і що вище відхилення індексу від рівня 50, то вище швидкість змін.
Роман Бриль
будівництвоНБУочікування бізнесуІндекс очікувань ділової активності
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