Бизнес закладывает курс 46 грн/$ в бюджеты на 2025 год

Руководители компаний ожидают, что гривня в следующем году подешевеет

Фото: Pexels

Руководители компаний в бюджетах на 2026 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 46 грн/$. Об этом свидетельствует традиционный опрос, проведенный Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

Для сравнения, на 2024 год бизнесы закладывали курс 41 грн/$, на 2025-й - 44 грн/$.

Пока что расчеты бизнеса на текущий год не оправдались: самым высоким курс доллара был в январе - 42,3 грн/$. По состоянию на 6 сентября он составляет 41,35 грн/$.

55% опрошенных компаний прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2026 году (в прошлом году оптимистов было чуть меньше - 53%).

Еще 30% директоров рассчитывают в 2026-м удержать бизнес-показатели на уровне предыдущего года, а 15% – прогнозируют негативную динамику (в прошлом году таких было 33% и 13% соответственно).

Несколько улучшились прогнозы финансовых показателей: с 72% до 77% выросла доля руководителей, ожидающих роста доходов в гривне, и с 15% до 12% уменьшилось количество тех, кто прогнозирует падение.

Также возросло количество компаний, планирующих крупные инвестиционные проекты в 2026 году: с 16% до 20%. К тому же выросла средняя стоимость запланированных проектов - с $9 млн до $14 млн.

Несколько обновил бизнес перечень приоритетных задач для правительства. К традиционным – борьба с коррупцией, проведение судебной реформы и установление верховенства права, обеспечение макроэкономической стабильности – добавился пункт "выполнение обязательств Украины в рамках статуса кандидата на вступление в ЕС". Его указали 36% опрошенных.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2026 год" приняли участие 80 руководителей компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации. Опрос проводился с 14 августа по 3 сентября 2025 года.