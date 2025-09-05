Бізнес закладає курс 46 грн/$ в бюджети на 2025 рік

Фото: Pexels

Керівники компаній у бюджетах на 2026 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 46 грн/$. Про це свідчить традиційне опитування, проведене Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА).

Для порівняння, на 2024 рік бізнеси закладали курс 41 грн/$, на 2025-й - 44 грн/$.

Поки що розрахунки бізнесу на поточний рік не справдилися: найвищим курс долара був у січні - 42,3 грн/$. Станом на 6 вересня він становить 41,35 грн/$.

55% опитаних компаній прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2026 році (торік оптимістів було трохи менше – 53%). Ще 30% директорів розраховують у 2026-му втримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 15% – прогнозують негативну динаміку (торік таких було 33% і 13% відповідно).

Дещо покращились прогнози фінансових показників: з 72% до 77% зросла частка керівників, що очікують зростання доходів у гривні, і з 15% до 12% зменшилась кількість тих, хто прогнозує падіння.

Також зросла кількість компаній, що планують великі інвестиційні проєкти у 2026 році: з 16% до 20%. До того ж зросла середня вартість запланованих проєктів – з $9 млн до $14 млн.

Дещо оновив бізнес перелік пріоритетних завдань для уряду. До традиційних – боротьба з корупцією, проведення судової реформи та встановлення верховенства права, забезпечення макроекономічної стабільності – додався пункт "виконання зобов’язань України в рамках статусу кандидата на вступ до ЄС". Його вказали 36% опитаних.

В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2026 рік" взяли участь 80 керівників компаній-членів Європейської бізнес-асоціації. Опитування проводилося з 14 серпня до 3 вересня 2025 року.