Бизнесу удается адаптироваться к условиям войны. Торговля среди лидеров — индекс НБУ

Индекс ожиданий деловой активности вырос до 46,1 в сентябре с 44,1 в августе. Об этом говорится в ежемесячном опросе бизнеса Национальным банком.

В сентябре продолжалось смягчение бизнесом негативных оценок перспектив своей деятельности на фоне адаптации к военным условиям и адаптации населения к текущей ситуации. В то же время, разрушение производственных мощностей, трудности с логистикой, удорожание энергоресурсов, уменьшение объемов инвестиций, импорта и экспорта, а также снижение покупательной способности сдерживают восстановление экономической активности предприятий всех секторов экономики, утверждают авторы опроса.

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Предприятия торговли впервые с начала года вплотную приблизившись к нейтральному уровню: секторальный индекс составил 49,9 по сравнению с 47,4 в августе. Респонденты оптимистично оценивают объемы товарооборота и объемы закупки товаров для продажи, в то же время, указывают на уменьшение остатков товаров для продажи. Предприятия торговли и дальше настроены на снижение торговой маржи.

Предприятия промышленности несколько улучшили оценки экономических перспектив: секторальный индекс в сентябре составил 47,1 по сравнению с 46,7 в августе. Второй месяц подряд респонденты ожидают увеличения объемов производимой продукции, благодаря росту новых заказов. Ожидания относительно объемов новых экспортных заказов оставались пессимистическими.

Предприятия сферы услуг также улучшили свои ожидания: секторальный индекс вырос до 43,4 из 39,6 в августе. Респонденты смягчили негативные оценки объемов предоставленных услуг, объемов новых заказов и услуг в процессе выполнения, в то же время сохранили высокие ожидания по повышению тарифов на собственные услуги.

Предприятия сектора строительства имели самые сдержанные среди всех секторов экономики оценки своей деятельности, обусловленные низкой финансовой способностью потребителей, состоянием смежных рынков, а также сезонным фактором: секторальный индекс составил 41,0 (в августе – 41,2). Несколько снизился пессимизм в ожиданиях относительно объемов строительства и объемов новых заказов. Респонденты не ожидают увеличения объемов закупки сырья и материалов.

Большинство предприятий, участвующих в опросах, сохраняют высокие ожидания по подорожанию собственной продукции/услуг на фоне усиления ожиданий роста цен на сырье и товары поставщиков.

Оценки по занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов не ожидают роста численности работников. Наименее пессимистические оценки дали предприятия торговли.

НБУ проводил ежемесячный опрос 448 предприятий с 5 по 23 сентября 2022 года. Нацбанк ежемесячно рассчитывает индекс ожиданий деловой активности, за исключением вынужденного перерыва в марте-мае этого года.

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Роман Бриль

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