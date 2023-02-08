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Большинство украинцев хотят снижения налогов для бизнеса после войны — опрос

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 15:16
Большинство украинцев хотят снижения налогов для бизнеса после войны — опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

Большинство украинцев – 62% – считают, что для скорейшего послевоенного восстановления правительство должно снизить налоги, чтобы предприниматели быстрее создавали рабочие места. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.   

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В свою очередь 28% опрошенных убеждены, что правительство должно усилить надзор за экономикой, чтобы предприниматели и работники платили больше налогов в бюджет, а правительство тратило их на нужды развития страны. 

Большинство украинцев хотят снижения налогов для бизнеса после войны — опрос

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии в декабре 2022 года по заказу CASE Украина. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошен 2001 респондент в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%. 

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Роман Бриль
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