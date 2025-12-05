Британия готова выделить Украине 8 млрд фунтов из российских активов
Фото: depositphotos.com

Великобритания собирается присоединиться к плану Европейского Союза и разморозить 8 миллиардов фунтов стерлингов обездвиженных российских активов для оказания финансовой помощи Украине, сообщила газета The Times в четверг.

Способы использования этих денег обсуждались 3 декабря на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, но точный механизм, как именно это произойдет, еще не определен.

"Нам нужен скоординированный план использования этих российских суверенных активов, чтобы иметь возможность не только поддержать Украину в краткосрочной перспективе, но и донести до России мощный сигнал", – цитирует Times министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

  • 3 декабря Европейская комиссия обнародовала две опции для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах: репарационный кредит под замороженные российские активы и заимствования от имени Евросоюза под гарантии бюджета.
  • Против репарационного кредита выступает Бельгия (где физически находится большинство обездвиженных денег ЦБ РФ), а Венгрия выступает в принципе против любой финансовой помощи Украине.
  • Решение ожидается на саммите ЕС 18-19 декабря.
Великобританияфинансовая помощьроссийские активырепарационный кредит