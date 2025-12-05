Британия готова выделить Украине 8 млрд фунтов из российских активов

Правительство Великобритании присоединится к Евросоюзу в использовании замороженных активов государства-агрессора в пользу Украины

Фото: depositphotos.com

Великобритания собирается присоединиться к плану Европейского Союза и разморозить 8 миллиардов фунтов стерлингов обездвиженных российских активов для оказания финансовой помощи Украине, сообщила газета The Times в четверг.

Способы использования этих денег обсуждались 3 декабря на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, но точный механизм, как именно это произойдет, еще не определен.

"Нам нужен скоординированный план использования этих российских суверенных активов, чтобы иметь возможность не только поддержать Украину в краткосрочной перспективе, но и донести до России мощный сигнал", – цитирует Times министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер.