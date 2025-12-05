Британия готова выделить Украине 8 млрд фунтов из российских активов
Андрей Водяный
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Великобритания собирается присоединиться к плану Европейского Союза и разморозить 8 миллиардов фунтов стерлингов обездвиженных российских активов для оказания финансовой помощи Украине, сообщила газета The Times в четверг.
Способы использования этих денег обсуждались 3 декабря на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, но точный механизм, как именно это произойдет, еще не определен.
"Нам нужен скоординированный план использования этих российских суверенных активов, чтобы иметь возможность не только поддержать Украину в краткосрочной перспективе, но и донести до России мощный сигнал", – цитирует Times министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер.
- 3 декабря Европейская комиссия обнародовала две опции для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах: репарационный кредит под замороженные российские активы и заимствования от имени Евросоюза под гарантии бюджета.
- Против репарационного кредита выступает Бельгия (где физически находится большинство обездвиженных денег ЦБ РФ), а Венгрия выступает в принципе против любой финансовой помощи Украине.
- Решение ожидается на саммите ЕС 18-19 декабря.
