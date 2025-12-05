Британія готова виділити Україні 8 млрд фунтів з російських активів
Андрій Водяний
Cтарший редактор новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Велика Британія збирається приєднатися до плану Європейського Союзу й розморозити 8 мільярдів фунтів стерлінгів знерухомлених російських активів для надання фінансової допомоги Україні, повідомила газета The Times у четвер.
Способи використання цих грошей обговорювалися 3 грудня на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, але точний механізм, як саме це відбудеться, ще не визначений.
"Нам потрібен скоординований план використання цих російських суверенних активів, щоб мати змогу не лише підтримати Україну в короткостроковій перспективі, а й донести до Росії потужний сигнал", – цитує Times міністерку закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.
- 3 грудня Європейська комісія оприлюднила дві опції для підтримки фінансових потреб України у 2026-2027 роках: репараційний кредит під заморожені російські активи й запозичення від імені Євросоюзу під гарантії бюджету.
- Проти репараційного кредиту виступає Бельгія (де фізично є більшість знерухомлених грошей ЦБ РФ), а Угорщина виступає в принципі проти будь-якої фінансової допомоги Україні.
- Рішення очікується на саміті ЄС 18-19 грудня.
Коментарі (0)