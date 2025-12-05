Британія готова виділити Україні 8 млрд фунтів з російських активів

Уряд Великої Британії приєднається до Євросоюзу в використанні заморожених активів держави-агресора на користь України

Велика Британія збирається приєднатися до плану Європейського Союзу й розморозити 8 мільярдів фунтів стерлінгів знерухомлених російських активів для надання фінансової допомоги Україні, повідомила газета The Times у четвер.

Способи використання цих грошей обговорювалися 3 грудня на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, але точний механізм, як саме це відбудеться, ще не визначений.

"Нам потрібен скоординований план використання цих російських суверенних активів, щоб мати змогу не лише підтримати Україну в короткостроковій перспективі, а й донести до Росії потужний сигнал", – цитує Times міністерку закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.