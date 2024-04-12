Бундестаг одобрил единую платежную карту для беженцев. Выдачу наличных ограничат
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Бундестаг одобрил поправки к закону о льготах, которые создают юридическую основу для введения национальной платежной карты для просителей убежища и беженцев. Об этом сообщает tagesschau.

Согласно документу, беженцы будут получать социальные выплаты на карту, а не наличными.

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Введение системы платежных карт призвано не допустить перевода мигрантами денег социального пособия контрабандистам или родственникам и друзьям за границу.

Обновленный закон разрешает местным органам власти самостоятельно решать, какую сумму наличных владельцы карт могут снять в течение определенного периода времени. Также вводятся исключения, при которых соцпомощь все же могут выплачивать наличными, например, в случае, когда карточку заблокируют. 

Изменение закона не меняет размер пособий, которые получают лица, ищущие убежища.

Проект платежной карты для беженцев канцлер Олаф Шольц и премьер-министры федеральных земель согласовали в ноябре прошлого года. 

Первый эксперимент с платежной картой для беженцев был запущен в конце декабря прошлого года в округе Грайц (Тюрингия). Было выдано 200 карт, при этом 15 беженцев из Сирии и Афганистана отказались от такой формы соцпомощи и выехали из округа.

В январе 14 из 16 федеральных земель объявили, что до конца года введут общую платежную карту для беженцев. Бавария и Мекленбург-Передняя Померания планируют создать свои собственные модели.  

В феврале в Гамбурге начали выдавать специальные банковские карты для беженцев, которые называли SocialCard. У этой карты нет кредитного баланса, то есть потратить можно только ту сумму, которая есть на счете. Снять наличными можно лишь небольшую часть денег — до 50 евро в месяц и дополнительно 10 евро на ребенка.

Справка
Платежную карту для беженцев нельзя использовать для оплаты товаров или услуг за границей. Она действует только на территории Германии. При этом в Германии картой можно оплачивать любые товары, включая алкоголь. Вводятся лимиты на снятие наличных с карты. Каждая федеральная земля устанавливает свои минимальные и максимальные лимиты. Также ограничены онлайн-покупки в других странах ЕС. В случае нецелевого использования средств карта может быть аннулирована по требованию властей. Беженцам прекратят выплачивать соцпомощь, если на карте соберется непотраченных 5000 евро.
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