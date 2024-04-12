Бундестаг одобрил единую платежную карту для беженцев. Выдачу наличных ограничат
Бундестаг одобрил поправки к закону о льготах, которые создают юридическую основу для введения национальной платежной карты для просителей убежища и беженцев. Об этом сообщает tagesschau.
Согласно документу, беженцы будут получать социальные выплаты на карту, а не наличными.
Введение системы платежных карт призвано не допустить перевода мигрантами денег социального пособия контрабандистам или родственникам и друзьям за границу.
Обновленный закон разрешает местным органам власти самостоятельно решать, какую сумму наличных владельцы карт могут снять в течение определенного периода времени. Также вводятся исключения, при которых соцпомощь все же могут выплачивать наличными, например, в случае, когда карточку заблокируют.
Изменение закона не меняет размер пособий, которые получают лица, ищущие убежища.
Проект платежной карты для беженцев канцлер Олаф Шольц и премьер-министры федеральных земель согласовали в ноябре прошлого года.
Первый эксперимент с платежной картой для беженцев был запущен в конце декабря прошлого года в округе Грайц (Тюрингия). Было выдано 200 карт, при этом 15 беженцев из Сирии и Афганистана отказались от такой формы соцпомощи и выехали из округа.
В январе 14 из 16 федеральных земель объявили, что до конца года введут общую платежную карту для беженцев. Бавария и Мекленбург-Передняя Померания планируют создать свои собственные модели.
В феврале в Гамбурге начали выдавать специальные банковские карты для беженцев, которые называли SocialCard. У этой карты нет кредитного баланса, то есть потратить можно только ту сумму, которая есть на счете. Снять наличными можно лишь небольшую часть денег — до 50 евро в месяц и дополнительно 10 евро на ребенка.
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