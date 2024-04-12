Бундестаг одобрил единую платежную карту для беженцев. Выдачу наличных ограничат

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Бундестаг одобрил поправки к закону о льготах, которые создают юридическую основу для введения национальной платежной карты для просителей убежища и беженцев. Об этом сообщает tagesschau.

Согласно документу, беженцы будут получать социальные выплаты на карту, а не наличными.

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Введение системы платежных карт призвано не допустить перевода мигрантами денег социального пособия контрабандистам или родственникам и друзьям за границу.

Обновленный закон разрешает местным органам власти самостоятельно решать, какую сумму наличных владельцы карт могут снять в течение определенного периода времени. Также вводятся исключения, при которых соцпомощь все же могут выплачивать наличными, например, в случае, когда карточку заблокируют.

Изменение закона не меняет размер пособий, которые получают лица, ищущие убежища.

Проект платежной карты для беженцев канцлер Олаф Шольц и премьер-министры федеральных земель согласовали в ноябре прошлого года.

Первый эксперимент с платежной картой для беженцев был запущен в конце декабря прошлого года в округе Грайц (Тюрингия). Было выдано 200 карт, при этом 15 беженцев из Сирии и Афганистана отказались от такой формы соцпомощи и выехали из округа.

В январе 14 из 16 федеральных земель объявили, что до конца года введут общую платежную карту для беженцев. Бавария и Мекленбург-Передняя Померания планируют создать свои собственные модели.

В феврале в Гамбурге начали выдавать специальные банковские карты для беженцев, которые называли SocialCard. У этой карты нет кредитного баланса, то есть потратить можно только ту сумму, которая есть на счете. Снять наличными можно лишь небольшую часть денег — до 50 евро в месяц и дополнительно 10 евро на ребенка.

Справка Платежную карту для беженцев нельзя использовать для оплаты товаров или услуг за границей. Она действует только на территории Германии. При этом в Германии картой можно оплачивать любые товары, включая алкоголь. Вводятся лимиты на снятие наличных с карты. Каждая федеральная земля устанавливает свои минимальные и максимальные лимиты. Также ограничены онлайн-покупки в других странах ЕС. В случае нецелевого использования средств карта может быть аннулирована по требованию властей. Беженцам прекратят выплачивать соцпомощь, если на карте соберется непотраченных 5000 евро. Платежную карту для беженцев нельзя использовать для оплаты товаров или услуг за границей. Она действует только на территории Германии. При этом в Германии картой можно оплачивать любые товары, включая алкоголь. Вводятся лимиты на снятие наличных с карты. Каждая федеральная земля устанавливает свои минимальные и максимальные лимиты. Также ограничены онлайн-покупки в других странах ЕС. В случае нецелевого использования средств карта может быть аннулирована по требованию властей. Беженцам прекратят выплачивать соцпомощь, если на карте соберется непотраченных 5000 евро.

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