Бундестаг схвалив єдину платіжну картку для біженців. Видання готівки обмежать

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Бундестаг схвалив поправки до закону про пільги, які створюють юридичну основу для запровадження національної платіжної картки для прохачів притулку та біженців. Про це повідомляє tagesschau.

Згідно з документом, біженці отримуватимуть соціальні виплати на картку, а не готівкою.

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Введення системи платіжних карток покликане не допустити переказу мігрантами грошей соціальної допомоги контрабандистам або родичам та друзям за кордон.

Оновлений закон дозволяє місцевим органам влади самостійно вирішувати, яку суму готівки власники карток можуть зняти протягом певного періоду часу. Також допускаються винятки, за яких соцдопомогу все ж таки можуть виплачувати готівкою, наприклад, у разі, коли картку заблокують.

Зміна закону не змінює розмір соціальної допомоги, яку отримують шукачі притулку.

Проєкт платіжної картки для біженців канцлер Олаф Шольц та прем'єр-міністри федеральних земель погодили в листопаді минулого року.

Перший експеримент із платіжною карткою для біженців був запущений наприкінці грудня минулого року в окрузі Грайц (Тюрінгія). Було видано 200 карток, водночас 15 біженців із Сирії та Афганістану відмовилися від такої форми соцдопомоги та виїхали з округу.

У січні 14 із 16 федеральних земель оголосили, що до кінця року введуть загальну платіжну картку для біженців. Баварія та Мекленбург-Передня Померанія планують створити свої власні моделі.

У лютому в Гамбурзі почали видавати спеціальні банківські картки для біженців, які називали SocialCard. Ця картка не має кредитного балансу, тобто витратити можна тільки ту суму, яка є на рахунку. Зняти готівкою можна лише невелику частину грошей – до 50 євро на місяць та додатково 10 євро на дитину.

Довідка Платіжну картку для біженців не можна використовувати для оплати товарів чи послуг за кордоном. Вона діє лише на території Німеччини. Водночас у Німеччині карткою можна сплачувати будь-які товари, включно з алкоголем. Вводяться ліміти на зняття готівки з картки. Кожна федеральна земля встановлює свої мінімальні та максимальні ліміти. Також обмежені онлайн-купівлі в інших країнах ЄС. У разі нецільового використання коштів картка може бути анульована на вимогу влади. Біженцям припинять виплачувати соцдопомогу, якщо на картці збереться невитрачених 5000 євро. Платіжну картку для біженців не можна використовувати для оплати товарів чи послуг за кордоном. Вона діє лише на території Німеччини. Водночас у Німеччині карткою можна сплачувати будь-які товари, включно з алкоголем. Вводяться ліміти на зняття готівки з картки. Кожна федеральна земля встановлює свої мінімальні та максимальні ліміти. Також обмежені онлайн-купівлі в інших країнах ЄС. У разі нецільового використання коштів картка може бути анульована на вимогу влади. Біженцям припинять виплачувати соцдопомогу, якщо на картці збереться невитрачених 5000 євро.

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