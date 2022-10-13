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Бюджет "прост и понятен", но в октябре его не примут – Шуляк

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 14:20
Бюджет
Фото: пресс-служба Слуги народа

Депутат Верховной Рады, председатель партии Слуга народа Елена Шуляк считает, что парламент не успеет принять государственный бюджет до конца месяца.

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"Я думаю, что в октябре – нет. Есть определенная процедура, первое чтение прошло, готовимся ко второму чтению", – сказала Шуляк на брифинге в четверг.

Она отметила, что до первого чтения законопроекта депутаты подали более 1200 поправок, большинство из которых не было принято.

"Было рассмотрено буквально несколько правок до первого чтения. Часть поправок пошла на доработку с правительством. Но все мы хорошо понимаем, что бюджет прост и понятен. Все деньги идут на оборону. И уже потом все остальные вещи", – добавила Шуляк.

Андрій Водяний
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верховная рада елена шуляк бюджет-2023
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