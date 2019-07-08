Через год "электронная таможня" будет работать - Нефьодов

Государство получило от иностранных партнеров достаточное финансирование на разработку системы "электронная таможня". Об этом сообщил новый глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов во Львове во время представления нового председателя Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского, отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского, передает УНИАН.

"Я убежден, что через год она [электронная таможня] будет работать. Нам понадобилось около года для того, чтобы построить и развернуть систему государственных закупок ProZorro. Примерно такие же сроки, немножко быстрее, пошли на создание ProZorro.Продажи - системы, через которую идет приватизация, идет распределение лицензий и тому подобное. И мне кажется, что такие сроки достаточно реальны для развертывания "электронной таможни" также", - сказал Нефьодов.

По его словам, государство имеет достаточное финансирование со стороны западных партнеров на запуск "электронной таможни", а также большое количество отечественных специалистов для успешного завершения этого проекта.

5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой ГТС.

Напомним, Нефьодов прошел последний этап конкурсного отбора на главу таможни 25 июня. По его результатам бывшего министра экономического развития и торговли рекомендовали Кабмину назначить его главой нового ведомства. По прогнозам Нефьодова, полноценный запуск таможенной службыреалистичен через 2,5 месяца. Он определил пять основных направлений, по которым планирует реформировать ведомство после назначения на должность.