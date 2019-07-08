Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.07.2019, 08:03

Через год "электронная таможня" будет работать - Нефьодов

Через год "электронная таможня" будет работать - Нефьодов

Глава таможенной службы уверен, что для запуска "электронной таможни" понадобится не больше времени, чем для построения системы госзакупок ProZorro

Государство получило от иностранных партнеров достаточное финансирование на разработку системы "электронная таможня". Об этом сообщил новый глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов во Львове во время представления нового председателя Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского, отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского, передает УНИАН.

"Я убежден, что через год она [электронная таможня] будет работать. Нам понадобилось около года для того, чтобы построить и развернуть систему государственных закупок ProZorro. Примерно такие же сроки, немножко быстрее, пошли на создание ProZorro.Продажи - системы, через которую идет приватизация, идет распределение лицензий и тому подобное. И мне кажется, что такие сроки достаточно реальны для развертывания "электронной таможни" также", - сказал Нефьодов.

По его словам, государство имеет достаточное финансирование со стороны западных партнеров на запуск "электронной таможни", а также большое количество отечественных специалистов для успешного завершения этого проекта.

5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой ГТС.

Напомним, Нефьодов прошел последний этап конкурсного отбора на главу таможни 25 июня. По его результатам бывшего министра экономического развития и торговли рекомендовали Кабмину назначить его главой нового ведомства. По прогнозам Нефьодова, полноценный запуск таможенной службыреалистичен через 2,5 месяца. Он определил пять основных направлений, по которым планирует реформировать ведомство после назначения на должность.

Отправить:
Распечатать:
Теги: таможня, максим нефьодов, государственная таможенная служба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 