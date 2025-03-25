Черный рынок табака и электроники: с начала года налоговая выписала 138 млн грн штрафов
С начала года Государственная налоговая служба провела проверки на рынке электроники, табака и общепита и выписала 138 млн грн штрафов. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.
ГНС с начала года провела более 800 мероприятий налогового контроля в ряде известных сетей, торгующих электроникой известных брендов. Еще 200 – в процессе, большая часть из них – с хронометражем выручки. По их результатам уже применены штрафные санкции на 90,5 млн гривен.
"Выявляем схемы, имеющие признаки уклонения от уплаты НДС. Документы переданы в правоохранительные органы", – добавил глава ГНС.
По табачным изделиям, в январе-феврале 2025 года проведено более 2300 проверок, наложены штрафы на 30,77 млн грн, а также изъяты табачные изделия на сумму 3,77 млн грн.
Выявлены многие нарушения в сфере общественного питания, в частности, порядка расчетов, учета товарных запасов, неоформленный наемный труд. В 2025 году уже проведено почти 1 000 проверок в сфере общественного питания, что привело к штрафам на сумму более 13 млн грн.
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