Чорний ринок тютюну та електроніки: з початку року податкова виписала штрафів на 138 млн грн
З початку року Державна податкова служба провела перевірки на ринку електроніки, тютюну та громадського харчування і виписала 138 млн грн штрафів. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.
ДПС з початку року провела понад 800 заходів податкового контролю у низці популярних мереж, які торгують електронікою відомих брендів. Ще 200 – у процесі, більша частина із них — із хронометражем виторгів. За їх результатами вже застосовано штрафні санкції на 90,5 млн гривень.
"Виявляємо схеми, які мають ознаки ухилення від сплати ПДВ. Документи передано до правоохоронних органів", – додав голова ДПС.
Щодо тютюнових виробів, у січні-лютому 2025 року проведено понад 2300 перевірок, накладено штрафи на 30,77 млн грн, а також вилучено тютюнові вироби на суму 3,77 млн грн.
Виявлено чимало порушень у сфері громадського харчування, зокрема, порядку розрахунків, обліку товарних запасів, неоформлену найману працю. Загалом, у 2025 році вже проведено майже 1 000 перевірок у сфері громадського харчування, що призвело до штрафів на суму понад 13 млн грн.
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