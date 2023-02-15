Четыре российских банка отключат от SWIFT в рамках десятого пакета санкций ЕС – Reuters
Европейская комиссия предложила странам ЕС исключить еще четыре российских банка, в частности Альфа-Банк, онлайн-банк Тинькофф Банк и Росбанк, из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника в Евросоюзе, предоставивших эту информацию на условиях анонимности.
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По данным источников агентства, отключение банков от SWIFT входит в десятый пакет санкций Евросоюза, объявленного сегодня, 15 февраля.
Ранее, в рамках шестого пакета европейских санкций, принятого в июне прошлого года, от системы SWIFT были отключены Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.
Включение новых ограничений против российских банков, а также Фонда национального благосостояния РФ в десятый пакет санкций, обвалило российский рубль до минимумов с апреля прошлого года.
- 30 января 2023 года Иран и Россия объединили свои банковские системы из-за отключения от SWIFT.
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