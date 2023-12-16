"Чтобы остановить войну": G7 приблизились к конфискации активов РФ для Украины – FT

США утверждают, что существует легальный способ конфисковать активы России в интересах Украины

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Страны "Большой семерки" приблизились к конфискации российских активов для их передачи Украине. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Соединенные Штаты, ранее публично не поддерживавшие конфискацию, заявили союзникам по группе, что нашли способ изъятия средств "в соответствии с международным правом".

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Члены G7 могут конфисковать суверенные активы России как контрмеры, чтобы побудить Россию завершить агрессию", – говорится в документе США, распространенном в комитетах G7.

США считают, что тема конфискации российских активов может стать предметом обсуждения лидеров G7 на запланированной на 24 февраля 2024 года встрече.

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон также заявил о существовании "законного пути" для конфискации российских активов. Он предлагал действовать вместе с США, если другие союзники не будут готовы к этому.

Издание пишет, что активизация переговоров вызвана тем, что за последние недели сорвалось выделение двух пакетов финансовой помощи Украине на сумму более $100 миллиардов, поскольку республиканцы в Конгрессе и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировали финансирование Киева.

Отмечается, что в западных странах заморожено около $300 млрд резервов Центрального банка России.