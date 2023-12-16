"Щоб зупинити війну": G7 наблизилися до конфіскації активів РФ для України – FT

США стверджують, що існує легальний спосіб конфіскувати активи Росії в інтересах України

Фото - Depositphotos

Країни "Великої сімки" наблизилися до конфіскації російських активів для їхнього передання Україні. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Сполучені Штати, які раніше публічно не підтримували конфіскацію, заявили союзникам у групі, що знайшли спосіб вилучення коштів "відповідно до міжнародного права".

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Члени G7 можуть конфіскувати суверенні активи Росії як контрзаходи, щоб спонукати Росію завершити агресію", – йдеться в документі США, поширеному в комітетах G7.

США вважають, що тема конфіскації російських активів може стати предметом обговорення лідерів G7 на зустрічі, яка запланована на 24 лютого 2024 року.

Глава МЗС Британії Девід Кемерон також заявив про існування "законного шляху" для конфіскації російських активів. Він пропонував діяти разом із США, якщо інші союзники не будуть готові до цього.

Видання пише, що активізація переговорів викликана тим, що впродовж останніх тижнів зірвалося виділення двох пакетів фінансової допомоги Україні на суму понад $100 мільярдів, оскільки республіканці у Конгресі та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокували фінансування Києва.

Зазначається, що у західних країнах заморожено близько $300 мільярдів резервів Центрального банку Росії.