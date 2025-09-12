Дания запускает "системный интеграционный проект для Украины" с бюджетом 375 млн евро

Главы МИД Украины и Дании Андрей Сибига и Ларс Лёкке Расмуссен в Киеве 12 сентября 2025 года (фото - МИД Украины)

Дания выделяет дополнительные 375 млн евро на поддержку Украины. Запуск новой программы Ukraine Transition Program официально анонсировал министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен на пресс-конференции в Киеве 12 сентября, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Это системный интеграционный проект для Украины на три года с бюджетом в 375 млн евро. Три ключевых направления: поддержка устойчивости и раннее восстановление, энергетическая безопасность и переход на зеленую энергетику, развитие институтов", – сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

По словам Расмуссена, новая программа "фактически является крупнейшей и самой амбициозной в истории датской помощи развитию". Он заверил, что поддержка Украины со стороны Дании является непоколебимой.

Датский министр напомнил, что в начале сентября украинская компания Fire Point анонсировала открытие производства на территории Дании.

"Мы ведем диалог уже с несколькими украинскими компаниями. Не буду давать точных цифр или локаций, но дорога, которую прошла компания Fire Point, будет полезной для наших обеих стран, в том числе будет помогать Дании усиливать наши оборонные способности", – отметил Расмуссен.

Дания является первой в мире по объему предоставленной Украине помощи пропорционально собственному ВВП – 2,9%. Около девяти миллиардов из десяти – это именно военная помощь, уточнил глава украинского МИД.

"Датская модель", первое совместное производство украинского оружия в Европе, гарантии инвестиций от Датского экспортно-инвестиционного фонда (EIFO), патронат и всесторонняя поддержка Николаевской области, принятие наших людей в Дании – это все примеры датского лидерства", – отметил Андрей Сибига.

"Сейчас мы с Данией переходим от модели Build in Ukraine к модели Build with Ukraine. Вскоре наше оружие будет производиться на территории Дании. Последние российские действия свидетельствуют о необходимости еще большей синхронизации наших ОПК. Наша безопасность неделима", – отметил он.