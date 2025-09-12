Данія запускає "системний інтеграційний проєкт для України" з бюджетом 375 млн євро

60% від загального обсягу Ukraine Transition Program буде спрямовано на Миколаїв та Миколаївську область

Глави МЗС України і Данії Андрій Сибіга та Ларс Льокке Расмуссен у Києві 12 вересня 2025 року (фото - МЗС України)

Данія виділяє додаткові 375 млн євро на підтримку України. Запуск нової програми Ukraine Transition Program офіційно анонсував міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен на пресконференції в Києві 12 вересня, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Це системний інтеграційний проєкт для України на три роки з бюджетом у 375 млн євро. Три ключові напрями: підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, розвиток інституцій", – повідомив глава українського МЗС Андрій Сибіга.

За словами Расмуссена, нова програма "фактично є найбільшою та найамбітнішою в історії данської допомоги розвитку". Він запевнив, що підтримка України з боку Данії є непохитною.

Данський міністр нагадав, що на початку вересня українська компанія Fire Point анонсувала відкриття виробництва на території Данії.

"Ми ведемо діалог уже з кількома українськими компаніями. Не називатиму точних цифр чи локацій, але дорога, яку протурувала компанія Fire Point, буде корисною для наших обох країн, зокрема допомагатиме Данії посилювати наші оборонні спроможності", – зазначив Расмуссен.

Данія є першою у світі за обсягом наданої Україні допомоги пропорційно до власного ВВП – 2,9%. Близько дев’яти мільярдів із десяти – це саме військова допомога, уточнив глава українського МЗС.

"Данська модель", перше спільне виробництво української зброї в Європі, гарантії інвестицій від Данського експортно-інвестиційного фонду (EIFO), патронат і всебічна підтримка Миколаївщини, прихисток наших людей у Данії – це все приклади данського лідерства", – зазначив Андрій Сибіга.

"Наразі ми з Данією переходимо від моделі Build in Ukraine до моделі Build with Ukraine. Незабаром наша зброя виготовлятиметься на території Данії. Останні російські дії свідчать про необхідність ще більшої синхронізації наших ОПК. Наша безпека неподільна", – зауважив він.

ДОПОВНЕНО. 60% від загального обсягу програми буде спрямовано на Миколаїв та Миколаївську область у продовження партнерства, започаткованого у березні 2022 року на прохання президента Володимира Зеленського. Про це Расмуссен розповів під час презентації Ukraine Transition Program у Київському професійному коледжі будівництва і комунального господарства, повідомляє Укрінформ.

У межах партнерства реалізовуються проєкти з відбудови критичної інфраструктури, житла, закладів освіти та охорони здоров’я, водопостачання та енергетики, а також підтримуються культурні й молодіжні ініціативи.

Глава МЗС Данії додав, що програма є гнучкою, отже може адаптуватися до нагальних потреб відповідно до розвитку ситуації.

Він окремо відзначив позитивну роль данських компаній, присутніх в Україні, які на власному прикладі доводять, що в Україні можна вести бізнес навіть під час війни.