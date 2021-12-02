Дефицит госбюджета 2021 года оказался меньшим от плана на 118,3 млрд грн

Общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2021 года был выполнен с дефицитом в 57,4 млрд грн против запланированного в 175,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Сообщается, что в ноябре в общий фонд госбюджета поступило на 11,3 млрд грн больше запланированного. В общей сумме за январь-ноябрь 2021 года поступило 984,3 млрд грн, что превысило план на 41,6 млрд грн.

В то же время, расходы с начала 2021 года по общему фонду госбюджета составили 1,04 трлн грн или 93,5 % от росписи на отчетный период.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета составили 478,8 млрд грн (78,2% от плана).

В частности, от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 313,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 85,6 млрд грн.

В ведомстве отмечают, что из внешних источников также привлечено 143,7 млрд грн. В то же время, платежи по погашению госдолга за январь-ноябрь составили 412,3 млрд грн (96,4% плана), платежи по обслуживанию – 142,4 млрд грн (96,4% плана).

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19 октября Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2021 год, которые предусматривают увеличение расходов на 39,6 млрд грн.

По данным Госказначейства, за январь-октябрь 2021 года расходы по госбюджету составили 921,5 млрд грн. При этом расходная часть недовыполнена относительно росписи на 7,3%.

По прогнозам Киевской школы экономики, дефицит госбюджета 2021 года может составить около 170 млрд грн при годовом плане в 220 млрд грн.

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Анна Лыса-Кузмич

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