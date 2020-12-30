Денежные переводы в Украину в кризисном 2020-ом превысили уровень прошлого года
Сумма денежные переводов частных лиц в Украину за 11 месяцев текущего года превысила аналогичный прошлогодний показатель на 1,8% или на $196 млн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
За январь-ноябрь 2020 года в Украину перевели $11,026 млрд, в то время, как за 11 месяцев прошлого года сумма переводов составила $10,83 млрд.
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За ноябрь текущего года в Украину перевели $1,035 млрд, что на $20 млн меньше показателя ноября 2019 года.
НБУ учитывает в статисте переводов как официальные, так и неофициальные каналы частных переводов в Украину. По неофициальным каналам в Украину поступило $4,3 млрд в январе-ноябре 2020 года, что на $981 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего, за 2019 год сумма денежных переводов в Украину составила $12,017 млрд, что на 8,2% больше, чем в 2018 году – $11,1 млрд.
- 4 августа НБУ сообщил, что сумма денежных переводов частных лиц в Украину по итогам первого полугодия составил $5,3 млрд. Это на 3,8% меньше ($5,3 млрд), чем за январь-июнь 2019 года.
- В сентябре 2020 года работающие за границей украинцы перевели в страну $1,098 млрд, что на 5,58%, или на $58 млн больше, чем в сентябре прошлого года – $ 1,04 млрд.
- 10 ноября НБУ опубликовал данные, согласно которым оценкам наибольшая сумма денежных переводов из Украины в январе-сентябре 2020 года была оправлена в Россию.
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