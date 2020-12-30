Денежные переводы в Украину в кризисном 2020-ом превысили уровень прошлого года

Сумма денежные переводов частных лиц в Украину за 11 месяцев текущего года превысила аналогичный прошлогодний показатель на 1,8% или на $196 млн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

За январь-ноябрь 2020 года в Украину перевели $11,026 млрд, в то время, как за 11 месяцев прошлого года сумма переводов составила $10,83 млрд.

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За ноябрь текущего года в Украину перевели $1,035 млрд, что на $20 млн меньше показателя ноября 2019 года.

НБУ учитывает в статисте переводов как официальные, так и неофициальные каналы частных переводов в Украину. По неофициальным каналам в Украину поступило $4,3 млрд в январе-ноябре 2020 года, что на $981 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего, за 2019 год сумма денежных переводов в Украину составила $12,017 млрд, что на 8,2% больше, чем в 2018 году – $11,1 млрд.

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Роман Брыль

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