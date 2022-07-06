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Деньги от международных партнеров стали крупнейшим источником наполнения госбюджета

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 11:37
Деньги от международных партнеров стали крупнейшим источником наполнения госбюджета - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Объем финансирования государственного бюджета международными партерами составил 322,5 млрд грн за период 24 февраля — 05 июля. Данные опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.  

Только за последние две недели сумма финансирования увеличилась на 46% или 101,8 млрд грн. С начала войны международные гранты и кредиты стали главным источников наполнения госбюджета, уточняет нардеп.  

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Второй крупнейший источник наполнения бюджета – поступления от налогов, таможенных сборов и дивиденды госпредприятий – около 320 млрд грн. 

На третьем месте – перечисления Нацбанка: 244 млрд грн от выкупа военных облигаций и 19 млрд грн – прибыль НБУ. 

Далее следует покупка военных ОВГЗ банками и физлицами – 110,9 млрд грн. 

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Железняк прогнозирует, что в ближайшее время внешняя финансовая помощь будет значительно опережать объемы поступлений в бюджет из других источников. 

На данный момент международные кредиты и гранты – это пока лишь 32% от всех поступлений в госбюджет. 

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Роман Брыль
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нацбанк госбюджет доноры международные партнеры военные облигации
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