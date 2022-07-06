Деньги от международных партнеров стали крупнейшим источником наполнения госбюджета

Объем финансирования государственного бюджета международными партерами составил 322,5 млрд грн за период 24 февраля — 05 июля. Данные опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

Только за последние две недели сумма финансирования увеличилась на 46% или 101,8 млрд грн. С начала войны международные гранты и кредиты стали главным источников наполнения госбюджета, уточняет нардеп.

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Второй крупнейший источник наполнения бюджета – поступления от налогов, таможенных сборов и дивиденды госпредприятий – около 320 млрд грн.

На третьем месте – перечисления Нацбанка: 244 млрд грн от выкупа военных облигаций и 19 млрд грн – прибыль НБУ.

Далее следует покупка военных ОВГЗ банками и физлицами – 110,9 млрд грн.

Железняк прогнозирует, что в ближайшее время внешняя финансовая помощь будет значительно опережать объемы поступлений в бюджет из других источников.

На данный момент международные кредиты и гранты – это пока лишь 32% от всех поступлений в госбюджет.

5 июля спрос на военные облигации упал до минимума. Минфину удалось привлечь только 128 млн грн.

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в июне вырос по сравнению с маем почти на 20% до 134,9 млрд грн.

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Роман Брыль

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