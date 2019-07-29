Дешевый доллар. НБУ резко увеличил скупку валюты

Национальный банк (НБУ) с 22 по 26 июля купил на межбанковском валютном рынке $261,2 млн, что в 6,5 раза больше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

$185,2 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $76 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

За первые пять дней июля НБУ пополнил резервы на $320 млн. Немногим больше регулятор купил за весь прошлый месяц - $322,3 млн.

В целом с 1 по 26 июля Нацбанк приобрел $760,9 млн. А с начала года - $2,4 млрд. Продал регулятор с января $0,23 млрд.

Как сообщил НБУ в апреле, во втором и третьем кварталах он намерен покупать до $20 млн в день для наращивания международных резервов. Это на $5 млн больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля.

С начала месяца гривня существенно укрепилась по отношению к доллару и евро. В банках 29 июля доллар торгуется по 25,21/25,48 грн.